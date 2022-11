Corea del Norte prueba misiles balísticos intercontinentales con alcance para atacar todo EU

Si bien no está claro si Corea del Norte posee misiles con armas nucleares en funcionamiento, algunos expertos dicen que el lanzamiento del viernes involucró su misil de mayor alcance, que aún está en desarrollo y está diseñado para transportar múltiples ojivas nucleares para superar los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos.

La reciente serie tórrida de pruebas de armas de Corea del Norte tiene como objetivo mejorar su arsenal nuclear y obtener mayores concesiones en la diplomacia futura. Se produce cuando China y Rusia se han opuesto a las medidas de Estados Unidos para endurecer las sanciones de la ONU destinadas a frenar el programa nuclear de Corea del Norte.

CONDENAN LANZAMIENTO

Estados Unidos rápidamente condenó el lanzamiento y prometió tomar "todas las medidas necesarias" para garantizar la seguridad de su territorio y sus aliados Corea del Sur y Japón. La vicepresidenta Kamala Harris se reunió con los líderes de esos países y de Australia, Canadá y Nueva Zelanda que asisten a un foro regional en Bangkok para discutir el lanzamiento.

"Pedimos nuevamente a Corea del Norte que detenga más actos ilegales y desestabilizadores. En nombre de Estados Unidos, reafirmo nuestro compromiso férreo con nuestras alianzas del Indo-Pacífico", dijo Harris al inicio de la reunión. "Juntos, los países representados aquí continuarán instando a Corea del Norte a comprometerse con una diplomacia seria y sostenida".

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que detectó el lanzamiento del ICBM desde la región de la capital de Corea del Norte alrededor de las 10:15 a.m. Japón dijo que parecía volar en una trayectoria alta y aterrizar al oeste de su isla de Hokkaido.

Según estimaciones de Corea del Sur y Japón, el misil voló 1.000 kilómetros (620 millas) con una altitud máxima de 6.000-6.100 kilómetros (3.600-3.790 millas).

El ministro de Defensa japonés, Yasukazu Hamada, dijo que dependiendo del peso de una ojiva potencial, el misil tenía un alcance superior a 15.000 kilómetros (9.320 millas), "en cuyo caso podría cubrir todo el territorio continental de Estados Unidos".

Kwon Yong Soo, exprofesor de la Universidad de Defensa Nacional de Corea en Corea del Sur, dijo que cree que Corea del Norte probó un misil Hwasong-17 en desarrollo, que dijo que puede transportar de tres a cinco ojivas nucleares y volar hasta 15,000 kilómetros (9,320 millas). .

Corea del Norte tiene otros dos misiles balísticos intercontinentales, Hwasong-14 y Hwasong-15, y sus lanzamientos de prueba en 2017 mostraron que potencialmente podrían llegar a partes o a la totalidad de la patria de los EE. UU., respectivamente. Pero Kwon dijo que Corea del Norte necesita un misil de mayor alcance como el Hwasong-17 capaz de volar una ruta más larga hacia el continente estadounidense para evadir los actuales sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos.

El estado exacto de las tecnologías nucleares y de misiles de Corea del Norte está envuelto en secreto.

Chang Young-keun, experto en misiles de la Universidad Aeroespacial de Corea en Corea del Sur, dijo que Corea del Norte ha demostrado que sus misiles tienen rangos de vuelo de clase ICBM, pero aún tiene que demostrar públicamente que las ojivas podrán sobrevivir a las duras condiciones del reingreso atmosférico. Algunos expertos creen que es probable que Corea del Norte haya adquirido tales tecnologías.

Chang dijo que el lanzamiento del viernes fue exitoso y que los detalles del vuelo indicaron que era el mismo tipo de misil que probó Corea del Norte en marzo, cuando Corea del Norte afirmó haber lanzado un Hwasong-17, pero Corea del Sur insistió en que era un Hwasong-15.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., Adrienne Watson, dijo que el lanzamiento "aumenta las tensiones innecesariamente" y muestra que Corea del Norte está priorizando los programas de armas ilegales sobre el bienestar de su pueblo. "Pyongyang debe cesar de inmediato sus acciones desestabilizadoras y, en su lugar, optar por un compromiso diplomático", dijo Watson.

En sus comentarios de apertura en la reunión en Bangkok, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, calificó el lanzamiento de "completamente inaceptable" y dijo que el misil cayó dentro de la zona económica exclusiva de Japón al oeste de Hokkaido. El primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, dijo que la comunidad internacional debe trabajar en conjunto para que Corea del Norte se dé cuenta de que cada una de sus provocaciones solo profundiza su aislamiento internacional y sus dificultades económicas.

Later Friday, South Korea´s military said its F-35 fighter jets conducted drills simulating aerial strikes on North Korean mobile missile launchers at a firing range near its land border with North Korea. It said a group of eight South Korean and U.S. fighter jets separately performed flight training off the Korean Peninsula´s east coast.

The exercises "showed we have a strong resolve to sternly deal with an ICBM launch and any other provocations and threats posed by North Korea, and the allies´ overwhelming capacity and readiness to launch precision strikes on the enemy," South Korea´s Joint Chiefs of Staff said in a statement.

Japan and the United States held separate joint exercises involving their fighter jets in response to the North Korean launch, according to Japan´s Defense Ministry.

COOPERAN EU-JAPÓN-COREA DEL SUR

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ordenó anteriormente a los funcionarios que impulsaran la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos y Japón y presionaran por fuertes condenas y sanciones internacionales contra Corea del Norte, dijo su oficina.

En los últimos meses, Corea del Norte ha realizado decenas de pruebas de misiles de corto alcance que denominó simulaciones de ataques nucleares contra objetivos de Corea del Sur y Estados Unidos . El 3 de noviembre, Corea del Norte también lanzó un presunto misil Hwasong-17, pero los expertos dicen que el arma no pudo realizar su vuelo previsto y cayó al océano después de una separación por etapas.

Corea del Norte detuvo los lanzamientos de armas durante aproximadamente una semana antes de disparar un misil balístico de corto alcance el jueves. Antes de ese lanzamiento, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, amenazó con lanzar respuestas militares "más feroces" a los pasos de Estados Unidos para reforzar su compromiso de seguridad con Corea del Sur y Japón.

Choe se refería a la reciente reunión del presidente Joe Biden con Yoon y Kishida al margen de una reunión regional en Camboya. En su declaración conjunta, los tres líderes condenaron enérgicamente las recientes pruebas de misiles de Corea del Norte y acordaron trabajar juntos para fortalecer la disuasión. Biden reafirmó el compromiso de Estados Unidos de defender a Corea del Sur y Japón con una gama completa de capacidades, incluidas las armas nucleares.

Choe no describió qué pasos podría tomar Corea del Norte, pero dijo que "Estados Unidos sabrá muy bien que está apostando, por lo que sin duda se arrepentirá".

Corea del Norte ve la presencia militar estadounidense en Corea del Sur y Japón como prueba de la hostilidad estadounidense. Ha dicho que su reciente serie de lanzamientos de armas fue una respuesta a lo que llamó ejercicios militares de provocación entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Ha habido preocupaciones de que Corea del Norte pueda realizar su primera prueba nuclear en cinco años como su próximo paso importante para fortalecer su capacidad militar contra Estados Unidos y sus aliados.

Corea del Norte ha estado bajo múltiples rondas de sanciones de las Naciones Unidas por sus pruebas nucleares y de misiles anteriores. Pero no se han aplicado nuevas sanciones este año ya que ha realizado decenas de lanzamientos de misiles balísticos, que están prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

China y Rusia, dos de los miembros con poder de veto del Consejo de Seguridad, se oponen a nuevas sanciones de la ONU. Washington está enfrascado en una competencia estratégica con Beijing y en una confrontación con Moscú por su invasión a Ucrania.