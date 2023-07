Exigen destituir a Dina Boluarte

Perú

Miles de peruanos se concentraron el miércoles en la capital y en más de dos decenas de ciudades en una protesta que exige la destitución de la mandataria Dina Boluarte y de los miembros del Congreso, a escasos cuatro meses después de las manifestaciones que entre diciembre y febrero dejaron 67 muertos y 1.956 heridos.

La policía desplegó agentes en todo el país como medida para mantener el orden público, mientras que la movilización principal en Lima, la capital, también añadió a sus demandas que los responsables de los fallecidos en las anteriores protestas sean castigados. En tanto, el gobierno anunció días atrás que hará uso de la fuerza, incluso con armas de fuego, en caso de que haya peligro para la vida de la policía.

En la capital se congregaron en una plaza distante a un kilómetro del palacio presidencial y del Congreso.

Tenían pancartas que decían "en democracia no se mata a los que protestan", "no a la dictadura asesina" o con caricaturas de Boluarte con casco, empuñando un fusil sobre un tanque militar con la frase: "Me quedo hasta 2026". También llevaban réplicas de lápidas negras con letras y cruces blancas con los nombres de las decenas de fallecidos en la primera serie de protestas de inicios de año.

En la plaza mayor de la región Huancavelica, en los Andes, la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a 3.000 manifestantes luego de que la puerta de la oficina local del Ministerio del Interior fuera consumida por el fuego, confirmó el primer ministro Alberto Otárola en conferencia de prensa.

Las televisoras locales mostraron a manifestantes en Huancavelica, entre ellos, albañiles, universitarios y vecinos, que coreaban "esta democracia ya no es democracia; Dina, asesina, el pueblo te repudia", una réplica que se hizo popular en Perú durante las pasadas manifestaciones.

IDENTIFICAN A LÍDERES

El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo a inicios de semana que si las manifestaciones son violentas se responsabilizará a los líderes de las protestas y aseguró que están identificados.

Por su parte, el jefe policial Jorge Angulo dijo el miércoles a la radio local RPP que se desplegarán 24.000 policías entrenados para contener manifestaciones, luego de observaciones a las fuerzas de seguridad peruana enviadas por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso excesivo de la fuerza entre diciembre y febrero.

Aunque el gobierno de Boluarte ha acusado a los manifestantes de violentos, cifras lanzadas por la Defensoría del Pueblo, organismo autónomo que monitorea la conflictividad social en el Perú, han indicado que entre diciembre y febrero, de un total de 1.327 protestas realizadas apenas el 11,5% fueron violentas.