Rusia confirma destrucción del programa de misiles en Ucrania

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha asegurado que los bombardeos lanzados en Ucrania han logrado destruir el programa de misiles balísticos Sapsan, una de las herramientas utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas para alcanzar objetivos en territorio ruso alejados de la frontera.

Estos sistemas habrían sido destruidos en una opertación conjunta lanzada en julio entre el Ministerio de Defensa y el FSB, con ataques sobre distintas fábricas en las regiones de Dnipropetrovsk y Sumi, según las notas de ambas instituciones.

Según el FSB, este proyecto "secreto" de Ucrania se sirve de tecnologías "heredadas" de la Unión Soviética para aspirar en última instancia, y con el aval de países de la OTAN, perpetrar nuevos ataques en Rusia. Moscú señala, en concreto, a Alemania, a la acusa de financiar el programa de misiles balísticos ucraniano.

El Ministerio de Defensa ha confirmado que durante los ataques contra el programa de misiles Sapsan también fueron destruidos los sistemas de defensa antiaérea desplegados en las inmediaciones de las fábricas y almacenes bombardeados, incluidos cuatro lanzaderas Patriot.