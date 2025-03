EU se prepara para deportar a unos 300 presuntos pandilleros a El Salvador

WASHINGTON, EU. — El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, pagará a El Salvador 6 millones de dólares para encarcelar durante un año a aproximadamente 300 supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, en una de las primeras instancias en que el país centroamericano acepta migrantes de Estados Unidos.

El acuerdo se produce luego de las discusiones entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el alojamiento de migrantes en una notoria prisión de El Salvador. El gobierno de Bukele ha arrestado a más de 84.000 personas, a veces sin el debido proceso, desde 2022 como parte de su ofensiva contra la violencia de las pandillas en el pequeño país.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward demandaron preventivamente a Trump el viernes por la noche en un tribunal federal en Washington, D.C. alegando que cinco hombres venezolanos detenidos en un centro de detención de inmigrantes en Raymondville, Texas, estaban en "riesgo inminente de deportación" según la Ley de Enemigos Extranjeros.

Sin embargo, el acuerdo podría haber sido suspendido.

El juez federal de distrito James E. Boasberg bloqueó el sábado durante dos semanas la deportación de cualquier persona bajo la proclamación de Trump y programó una audiencia para el viernes para considerar los argumentos. El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, dijo que dos vuelos el sábado podrían haber transportado personas deportadas bajo la proclamación de Trump, uno a El Salvador y otro posiblemente a Honduras. Boasberg dijo que cualquier vuelo de este tipo tendría que ser devuelto en el aire a Estados Unidos.

Los memorandos que detallan la transferencia no revelaron cómo el gobierno Trump identificó a las aproximadamente 300 personas como miembros de Tren de Aragua, una pandilla que Trump destacó repetidamente en la campaña y declaró como una organización terrorista.

En un memorando obtenido por The Associated Press, el ministerio salvadoreño de Exteriores confirmó que albergaría a los reos durante un año a la espera de la decisión de Estados Unidos sobre su destino a largo plazo.

El país centroamericano y el gobierno de Trump llegaron el mes pasado a un acuerdo para albergar a migrantes detenidos en Estados Unidos. El gobierno de Trump sostuvo que El Salvador podría incluso albergar a ciudadanos estadounidenses, aunque Estados Unidos no puede deportar a sus ciudadanos a otro país.

Rubio y Bukele discutieron los detalles de la nueva transferencia, que incluye un costo de aproximadamente 20.000 dólares para albergar a cada prisionero durante el año. Un documento del Departamento de Estado también sugiere que podría reservar 15 millones de dólares para enviar a El Salvador para albergar a miembros adicionales de la pandilla.

El memorando salvadoreño también confirmó que el país aceptaría a dos hombres que, según dijo, eran pandilleros de la MS-13, una organización que inicialmente estaba compuesta por migrantes salvadoreños a Estados Unidos y que había ganado una creciente presencia en El Salvador antes de la ofensiva de Bukele.

Un hombre, César Eliseo Sorto Amaya, fue condenado por doble homicidio en El Salvador antes de ser atrapado ingresando ilegalmente a Estados Unidos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El otro fue acusado bajo el gobierno del expresidente Joe Biden de ser un líder de alto rango de la pandilla MS-13.

El gobierno de Bukele no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

La pandilla de Tren de Aragua se originó en una prisión de Venezuela y acompañó a un éxodo de millones de venezolanos, la inmensa mayoría en busca de mejores condiciones de vida tras el hundimiento de la economía de su nación en la última década.

Trump y sus aliados han convertido a la pandilla en el rostro de la supuesta amenaza que suponen los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos y el mes pasado la designaron formalmente "organización terrorista extranjera".

Las autoridades de varios países han informado de detenciones de miembros del Tren de Aragua, incluso cuando el gobierno de Venezuela afirma haber eliminado la organización criminal.

El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro no ha readmitido a inmigrantes deportados de Estados Unidos, salvo en contadas ocasiones. En las últimas semanas, unas 350 personas fueron deportadas a Venezuela, incluidas unas 180 que pasaron hasta 16 días en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba.

El gobierno de Trump ha alegado que los venezolanos enviados a la base naval son miembros del Tren de Aragua, pero ha ofrecido pocas pruebas que lo respalden.

El sábado, la oficina de prensa centralizada del gobierno en Caracas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador.