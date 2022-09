A 100 años de Pacto, Río Colorado está en crisis, y a punto de secarse

De hecho, dividido por primera vez hace 100 años en un documento conocido como el Pacto del Río Colorado, el cálculo de quién obtiene qué cantidad de esa agua nunca pudo haber sido equilibrado.

"Los redactores del pacto, y los líderes del agua desde entonces, siempre supieron o tuvieron acceso a la información de que las asignaciones que estaban haciendo eran más de lo que el río podía suministrar", dijo Anne Castle, investigadora principal de Getches- Wilkinson Center de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado.

Sin embargo, durante las últimas dos décadas, la situación en el río Colorado se ha vuelto significativamente más desequilibrada, más grave.

Una sequía que los científicos ahora creen que es el tramo de 22 años más seco en los últimos 1.200 años se ha apoderado del suroeste de los EE. UU., eliminando los flujos en el río.

Además, la gente sigue mudándose a esta parte del país. Arizona, Utah y Nevada se encuentran entre los 10 estados de más rápido crecimiento, según datos del censo de EE. UU.

Si bien Wyoming y Nuevo México no están creciendo tan rápido, los residentes observan cómo dos embalses clave, destinos recreativos populares, se reducen para apuntalar el lago Powell.

Mientras tanto, el Distrito de Irrigación Imperial del sur de California usa más agua que Arizona y Nevada juntas, pero enfatiza su papel esencial en el suministro de alimentos para el ganado y productos de invierno para la nación.

Hasta hace poco, los administradores del agua y los políticos cuyos electores dependen del río han evitado las preguntas más difíciles sobre cómo reequilibrar un sistema en el que la demanda supera con creces la oferta.

En cambio, los administradores del agua han drenado los dos embalses más grandes del país, el lago Mead y el lago Powell, más rápido de lo que la madre naturaleza los vuelve a llenar.

En 2000, ambos embalses estaban llenos en un 95% aproximadamente. Hoy en día, Mead y Powell están llenos en un 27 % cada uno: las cuentas de ahorro que alguna vez fueron saludables ahora están peligrosamente bajas.

Los embalses ahora están tan bajos que este verano, la comisionada de la Oficina de Recuperación, Camille Touton, testificó ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de los EE. bajos niveles de agua", amenazando la infraestructura de embalses y la producción de energía hidroeléctrica.

El comisionado fijó una fecha límite de agosto para que los estados de la cuenca presenten opciones para posibles cortes de agua.

Los estados de Upper Basin (Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming) presentaron un plan.

Los estados de la Cuenca Inferior (California, Arizona y Nevada) no presentaron un plan combinado.

La oficina amenazó con una acción unilateral en lugar de un plan para toda la cuenca. Sin embargo, cuando llegó el plazo de 60 días, no anunció nuevos cortes de agua.

En cambio, la oficina anunció que los cortes de agua predeterminados para Arizona, Nevada y México se habían activado y dieron a los estados más tiempo para llegar a un acuerdo para toda la cuenca.

Pescador en un bote flotante en el río Colorado, 27 de junio de 2021, cerca de Burns, Colorado (Hugh Carey/The Colorado Sun vía AP)

DEJADO FUERA

Una semana antes de la fecha límite de Touton, los representantes de 14 tribus nativas americanas con derechos de agua sobre el río enviaron una carta a la Oficina de Recuperación expresando su preocupación por quedar fuera del proceso de negociación.

"Lo que se está discutiendo a puertas cerradas entre los Estados Unidos y los estados de la cuenca probablemente tendrá un impacto directo en los derechos de agua y otros recursos de las tribus de la cuenca, y esperamos y exigimos que proteja nuestros intereses", escribieron los representantes tribales.

Quedarse fuera de las conversaciones sobre el río Colorado no es un problema nuevo para las tribus de la cuenca del río Colorado.

El pacto inicial fue negociado y firmado el 24 de noviembre de 1922 por siete hombres blancos propietarios de tierras, quienes negociaron el trato para beneficiar a personas que se parecían a ellos, dijo Jennifer Pitt de la Sociedad Nacional Audubon, que está trabajando para restaurar los ríos en todo el mundo la cuenca

"Dividieron el agua entre ellos y sus electores sin reconocer las necesidades de agua de México, las necesidades de agua de las tribus nativas americanas que vivían entre ellos y sin reconocer las necesidades del medio ambiente", dijo Pitt.

México, a través del cual serpentea la cola del Colorado antes de desembocar en el Océano Pacífico, aseguró su suministro a través de un tratado en 1944.

El tratado otorgó 1.5 millones de acres-pie además de los 15 millones de acres-pie originales que ya se habían dividido, 7.5 millones cada uno para las Cuencas Alta y Baja.

Las tribus, sin embargo, aún no tienen pleno acceso al río Colorado. Aunque el pacto señaló brevemente que los derechos tribales son anteriores a todos los demás, carecía de especificidad, lo que obligó a las tribus individuales a negociar acuerdos o presentar demandas para cuantificar esos derechos, muchos de los cuales aún no se han resuelto. Es importante reconocer la relación entre los nativos y los no nativos en ese momento, dijo Daryl Vigil, administrador de agua de la Nación Jicarilla Apache en Nuevo México.

"En 1922, mi tribu vivía de subsistencia", dijo Vigil. "La única forma en que podíamos sobrevivir era a través de las raciones del gobierno en un terreno que no era nuestra patria tradicional. En eso estábamos cuando se creó la ley fundacional del río".

El agua fluye a lo largo del Canal All-American el sábado 13 de agosto de 2022, cerca de Winterhaven, California (AP Photo/Gregory Bull)



CONFLICTO DE INTERESES

La agricultura utiliza la mayor parte del agua del río, alrededor del 70% o el 80%, según la organización que realice la estimación. Cuando se trata de la difícil cuestión de cómo reducir el uso del agua, a menudo se mira primero a los agricultores y ganaderos.

Algunos programas piloto se han centrado en pagar a los agricultores para que usen menos agua, pero quedan preguntas sin respuesta sobre cómo transferir los ahorros al lago Powell para su almacenamiento o cómo crear un programa de manera que no afecte negativamente los derechos de agua de un agricultor.

Es por eso que el rancho de la familia Camblin en Craig, en el noroeste de Colorado, planea regar por inundación una vez por década, a pesar de haber actualizado recientemente a un costoso sistema de riego por pivote que conserva el agua. Nueve de cada 10 años, recibirán un pago de un grupo conservacionista a cambio de dejar el agua sobrante en el río. Pero en Colorado, el estado revoca los derechos de agua después de 10 años si no se utilizan.

Perder ese derecho no solo significaría que no pueden acceder a un suministro de agua de respaldo en caso de que falle su sistema pivote, sino que el valor de su propiedad se desplomaría, explicó Mike Camblin.

Dirige una operación de ganado de un año con su esposa e hija, y dice que un acre de tierra sin agua se vende por $ 1,000, aproximadamente una quinta parte de lo que se vendería con un derecho de agua adjunto.

Hay otras formas de mejorar la eficiencia, pero el dinero sigue siendo a menudo una barrera.

El reciclaje de aguas residuales está creciendo en toda la región, aunque lentamente, ya que requiere revisiones masivas de infraestructura. San Diego construyó una sólida planta desalinizadora para convertir el agua de mar en agua potable y, sin embargo, algunos usuarios agrícolas están tratando de rescindir su contrato debido a que el agua es muy cara.

Algunas ciudades están integrando la filtración natural de aguas residuales en sus jardines antes de que el agua regrese al río. Todo es factible, pero es costoso, y esos costos a menudo se transfieren directamente a los usuarios del agua.

Una de las mayores oportunidades para la conservación del agua es cambiar la apariencia de nuestros paisajes, dijo Lindsay Rogers, analista de políticas de agua en Western Resource Advocates, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger el agua y la tierra en el oeste.

Convertir una cantidad significativa de jardines al aire libre en plantas más tolerantes a la sequía requeriría una combinación de políticas e incentivos, explicó Rogers. "Esos van a ser realmente críticos para cerrar nuestra brecha entre la oferta y la demanda".

Después de años de programas de incentivos para los residentes, Las Vegas prohibió recientemente todo el césped no funcional para 2026, estableciendo un modelo para otras comunidades occidentales. Durante años, la ciudad también ha pagado a los residentes para que arranquen sus jardines.

En Denver, Denver Water abastece aproximadamente al 25% de la población del estado y utiliza aproximadamente el 2% del agua. La ciudad ha tenido restricciones obligatorias durante años, limitando el riego doméstico a tres días por semana.

Este verano, en el sur de California, el Distrito Metropolitano de Agua instituyó una restricción de agua sin precedentes de un día a la semana.

Aún así, independientemente del tipo de uso del agua, se deben hacer más concesiones.

"La ley del río no se adapta a lo que el río se ha convertido y lo que vemos que se está convirtiendo cada vez más", dijo Pitt de Audubon. "Se construyó con la expectativa de un suministro de agua más grande que el que tenemos".

Una llanta de camión que una vez estuvo en el agua como parte de un puerto deportivo se encuentra en suelo seco a medida que los niveles de agua han bajado cerca del Callville Bay Resort & Marina en el Área Nacional de Recreación del Lago Mead, el martes 30 de agosto de 2022, cerca de Boulder City, Nevada. (Foto AP/John Locher)