Cuestiona Trump cambio de régimen en Irán

El Presidente Donald Trump dijo que el actual régimen iraní no puede "Hacer grande a Irán de nuevo" en referencia a su conocido lema de campaña "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo" (MAGA, por sus siglas en inglés).

"No es políticamente correcto usar el término "Cambio de Régimen", pero si el actual régimen iraní no puede HACER GRANDE A IRÁN DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen?", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Por la mañana, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que la operación de ataque contra instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos, no se trató de buscar un cambio de régimen en Irán.

"Esta misión no fue y no ha sido sobre un cambio de régimen", añadió Hegseth.

El Presidente Donald Trump, quien se había dirigido a la nación desde la Casa Blanca el sábado en la noche, regresó a las redes sociales el domingo para criticar al representante republicano por Kentucky Thomas Massie, quien había objetado que Trump tomó acción bélica sin aprobación del Congreso.

Trump también felicitó a los pilotos de los bombarderos, que aterrizaron este domingo de vuelta en Estados Unidos.