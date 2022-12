Prevén muerte de afganos debido a medidas contra mujeres

Las organizaciones Salva a los Niños (Save the Children International), Care Internacional, World Vision y el Consejo Noruego para Refugiados han suspendido su funcionamiento en Afganistán y efectuaron el jueves una conferencia de prensa conjunta.

"Si no logramos poner en marcha nuestros programas, habrá muertes de niños. Cientos y miles de personas perderán la vida, así de grave está la situación", dijo Inger Ashing, directora general de Save the Children International. "Si no conseguimos estar ahí para atender al pueblo afgano, los perderemos. Morirán", agregó.