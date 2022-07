DEA no invervino en captura; Caro Quintero se ampara

"Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces-. Tanto la FGR como la Semar, pero si se está pidiendo la protección del señor Caro quintero, mediante recursos de amparo. Se está viendo el proceso, se va a actuar desde luego, como, siempre, de manera legal".

"Lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley".

- ¿Participaron con información?, se le preguntó.

"Se pide información en algunos casos, en este no".

- ¿Ni para la ubicación?

"Se había hecho una solicitud a través de la SRE hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo".

- ¿La DEA no respondió?

"Sí, pero no fue posible que se realizara la investigación que se les estaba solicitando en este caso. Y, a partir de ahí, y desde antes la Semar de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión".

- ¿En qué si participó la DEA?

"Es que a veces participa, tiene sistemas de información y hay cooperación, eso está establecido, está escrito, cuando se requiera. Pero últimamente no lo ha habido, no hay y estamos hablando de equipos, de drones".

- ¿No participó la DEA?

"No, no, no y mucho menos elementos, ya no es como antes".

- ¿Por qué se lo atribuyen?

"Pues son informaciones no veraces, pero afortunadamente el Embajador aclaró. Creo que a directora de la DEA hizo una declaración y eso fue lo que originó una versión de que habían participado y la información que me transmitió el Almirante fue en el sentido de que no hubo esa participación y luego el Embajador aclaró".

- ¿El accidente del helicóptero, ¿cómo participaron esos elementos?

"Pues participaron, fueron 2, 3 helicópteros y fuera ya del área donde se llevó a cabo la detención, a punto de llegar a aeropuerto de Los Mochis se desplomó uno de los helicópteros. La información que me transmitió el Secretario de Marina es que se está haciendo la investigación para hacer la causas".

"La caja de voz, de datos, que se maneja en helicópteros y en aviones ya va a ser enviada, sino es que ya lo hicieron ayer a la fábrica de los helicópteros, para que se haga la investigación".

"Son los únicos que tienen permitido manejar esta información y una vez que la envíen la tienen que entregar a la FGR, se tiene que sabe sobre la causa de desplome y si lo hice y lo vuelvo a repetir, es muy doloroso que hayan perdido la vida este grupo de marinos en cumplimiento de su deber y abrazo a sus familiares".