Controla Rusia 80% de ciudad disputada

Los soldados rusos controlan alrededor del 80% de Sievierodonetsk, la ciudad en el centro de la ofensiva rusa ubicada en el este de Ucrania, y han destruido los tres puentes que permiten salir de ella, pero las autoridades ucranianas siguen tratando de evacuar a los heridos, informó el martes un funcionario de la región.

Serhiy Haidai, gobernador de la región oriental de Luhansk, reconoció que "simplemente no es posible" una evacuación masiva de civiles de Sievierodonetsk, debido a los incesantes ataques y combates. Las fuerzas ucranianas se han visto obligadas a replegarse hacia las afueras industriales de la ciudad debido al "método de tierra quemada y a la artillería pesada que están utilizando los rusos", dijo.

"Aún existe la oportunidad para la evacuación de los heridos, la comunicación con el ejército ucraniano y con los residentes locales", comentó a The Associated Press vía telefónica, añadiendo que las fuerzas rusas todavía no bloquean por completo la ciudad, de gran importancia estratégica.

Alrededor de 12.000 personas siguen en Sievierodonetsk, que tenía 100.000 habitantes antes de la guerra. Más de 500 civiles se encuentran refugiados en la planta química de Azot, que es blanco de incesantes ataques rusos, de acuerdo con Haidai.

EVACUAN A CIVILES

En total, 70 civiles fueron evacuados de la región de Luhansk en las últimas 24 horas, señaló el gobernador.

En tanto, un general ruso dijo que el miércoles se establecerá un corredor humanitario para evacuar a los civiles de la planta de Azot. El coronel general Mikhail Mizintsev señaló que los evacuados serían trasladados a la localidad de Svatovo, a unos 60 kilómetros (35 millas) al norte en el territorio que se encuentra bajo control de las fuerzas separatistas y rusas.