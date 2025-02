Agradece Rubio a México por intensificar control migratorio

Washington DC, Estados Unidos.- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, agradeció este jueves al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum la intensificación de los controles migratorios en territorio mexicano incluyendo el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera común.

Al dar a conocer una llamada telefónica entre Rubio y el Canciller mexicano, Juan Ramón De la Fuente, sostenida este jueves, la portavoz del Secretario Rubio, Tammy Bruce, detalló las acciones de control migratorio acordadas para "pausar" una amenaza de aranceles contra las importaciones mexicanas.

"El Secretario Rubio expresó su aprecio por los recientes esfuerzos de México para frenar la migración ilegal, incluyendo mayores esfuerzos de control por parte de las tropas de la Guardia Nacional mexicana en la frontera entre EU y México así como la recepción de vuelos de deportación al sur de México y la repatriación de migrantes ilegales a sus países de origen", dijo la portavoz Bruce en un comunicado.

Además del control migratorio, los dos funcionarios abordaron la cooperación para desmantelar a cárteles que trafican con fentanilo y armas ilegales, pero la vocera Bruce no detalló si Rubio abordó con De la Fuente el tema de la potencial designación de 6 cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, como publicó el diario The New York Times está mañana.