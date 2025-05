Israel expande sus ataques en Gaza y Yemen mientras Trump concluye visita a la región

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza — Israel lanzó decenas de ataques aéreos en Gaza el viernes, que, según autoridades de salud locales, provocaron la muerte de 108 personas, en su mayoría mujeres y niños, y que fueron descritos por funcionarios israelíes como un preludio a una campaña intensificada para presionar a Hamás a liberar a los rehenes.

Israel también atacó dos puertos en Yemen que, según afirmó, eran utilizados por el grupo armado hutí para transferir armas. Autoridades de salud locales dijeron que al menos una persona murió y nueve resultaron heridas.

Los ataques en toda la Franja de Gaza se produjeron tras varios días de ataques en los que murieron más de 130 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes, y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluía una visita a la región que incluyó paradas en tres estados del golfo Pérsico, pero no en Israel.

Se esperaba que la visita de Trump pudiera aumentar las posibilidades de un acuerdo de alto el fuego o la reanudación de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, que Israel ha impedido durante más de dos meses. El gobierno de Trump también trata de negociar un acuerdo nuclear con Irán, que respalda a varios grupos armados antiisraelíes, como Hamás en Gaza y los hutíes de Yemen.

Hablando con reporteros en Abu Dabi, en el último día de su viaje, Trump dijo que trata de resolver una serie de crisis globales, entre ellas, la de Gaza. "Estamos pendientes de Gaza", manifestó. "Y tenemos que encargarnos de eso. Hay mucha gente muriendo de hambre. Están pasando muchas cosas malas".

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que 31 niños y 27 mujeres murieron y cientos más resultaron heridos en los ataques aéreos del viernes.

En el sur de Gaza, Israel atacó las afueras de Deir al-Balah y la ciudad de Jan Yunis. Afirmó haber alcanzado puestos de misiles antitanque y estructuras militares.

Tres niños y su abuelo murieron mientras huían del bombardeo en Jan Yunis, dijo el jefe de pediatría del Hospital Nasser, el doctor Ahmed al-Farra.

En el norte de Gaza, los ataques llevaron a los residentes a huir del campo de refugiados de Jabaliya y de la ciudad de Beit Lahiya. Israel dijo que eliminó a varios insurgentes que gestionaban un complejo de observación.

Se vieron columnas de humo negro sobre Jabaliya mientras las personas huían en carretas de asnos, automóviles y a pie.

"Salimos de la casa con dificultades, asesinatos y muerte, no nos llevamos nada", dijo Feisal Al-Attar, desplazado de Beit Lahiya.

Después de los ataques en Yemen, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó: "Habrá más por venir". El ejército israelí, que atacó objetivos hutíes a principios de este mes, dijo haber interceptado varios misiles disparados desde Yemen hacia el espacio aéreo de Israel durante la visita de Trump a la región.

Netanyahu promete intensificar la guerra

Un funcionario israelí dijo que los recientes ataques en Gaza eran parte de la preparación para una operación más grande que, advirtió, comenzaría pronto si Hamás no libera a los 58 rehenes que aún permanecen en Gaza desde el ataque del grupo en octubre de 2023 que inició la guerra. El funcionario no estaba autorizado para informar a los medios y habló bajo condición de anonimato.

Netanyahu se comprometió a principios de la semana a aumentar la presión sobre Hamás con el objetivo de destruir al grupo armado, que ha gobernado Gaza durante casi dos décadas. En comentarios difundidos por su oficina el martes, el primer ministro indicó que las fuerzas israelíes estaban a pocos días de entrar en Gaza "con gran potencia para completar la misión".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó el viernes que los ataques en Gaza realizados a principios de la semana tenían como objetivo al presunto líder del ala militar de Hamás en Gaza, Mohammed Sinwar, aunque no ha habido noticias sobre su destino. Es el hermano del exlíder asesinado en Gaza, Yahya Sinwar, uno de los autores intelectuales del ataque del 7 de octubre de 2023.

"Corazones oprimidos"

En Israel, un grupo que apoya a las familias de los rehenes dijo que se despertaron el viernes con "el corazón oprimido" ante los reportes del recrudecimiento de la ofensiva israelí y pidieron a Netanyahu que "se uniera" a los esfuerzos de Trump para liberar a los rehenes. El lunes, el israelí-estadounidense Edan Alexander fue liberado tras una operación diplomática secreta entre Estados Unidos y Hamás.

En el ataque del 7 de octubre, los combatientes liderados por Hamás mataron a 1.200 personas y secuestraron a 251 más. La ofensiva de represalia israelí se ha cobrado la vida de más de 53.000 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud gazatí.

Casi 3.000 personas fallecieron desde que Israel rompió un alto el fuego el 18 de marzo, añadió el ministerio.

De los rehenes que permanecen en Gaza, Israel cree que hasta 23 siguen vivos, aunque las autoridades israelíes han mostrado preocupación por el estado de tres de ellos.

Bloqueo a Gaza entra en su tercer mes

Decenas de palestinos en Jan Yunis hicieron fila en una cocina de caridad el viernes, en una escena que rápidamente se volvió caótica mientras el enclave entraba en su tercer mes de bloqueo de ayuda por parte de Israel.

Varios niños detrás de una partición de metal gritaban y pedían comida. En un momento dado, los trabajadores de la cocina de caridad tuvieron que empujar a las personas de regreso a la fila.

Algunos trabajadores fueron atacados mientras la multitud avanzaba, presionando contra la partición y lanzándose hacia las grandes ollas de arroz para agarrar lo que pudieran.

El bloqueo de Israel impide la entrada de alimentos, combustible, medicinas y otros suministros, lo que agrava la crisis humanitaria. Israel afirma que el bloqueo tiene como objetivo presionar a Hamás para que libere a los rehenes que aún mantiene.

"Nuestra única esperanza era que la visita de Donald Trump a Medio Oriente produjera soluciones y de alguna manera abriera los cruces para traer asistencia humanitaria lo antes posible a la Franja de Gaza", dijo Saqer Jamal, un hombre desplazado de Rafah que estaba en la cocina.

Naciones Unidas anunció el viernes que 18 cocinas que anteriormente estaban cerradas debido a la escasez de alimentos en Gaza reabrieron después de que los miembros de la comunidad compartieran las reservas de alimentos restantes.

A principios de semana, una nueva organización humanitaria que tiene el respaldo de Estados Unidos para hacerse cargo del reparto de la ayuda dijo que espera comenzar a trabajar antes de final de mes, tras lo que describe como acuerdos clave con autoridades israelíes.

En un comunicado, el grupo, llamado Fundación Humanitaria de Gaza, identificó a varios militares veteranos estadounidenses, excoordinadores humanitarios y contratistas de seguridad que, según indicó, liderarían la campaña de reparto.

Muchos miembros de la comunidad humanitaria, entre ellos, Naciones Unidas, dijeron que no participarían porque el sistema no se ajusta a los principios humanitarios y no podrá satisfacer las necesidades de los palestinos en Gaza.