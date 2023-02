'Alboroto' del conductor de U-Haul en Nueva York deja 1 muerto y 7 heridos

VIOLENCIA

Un hombre de 44 años fue declarado muerto horas después de ser golpeado y gravemente herido, según un oficial de la ley.

Los funcionarios no pudieron discutir el asunto públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El conductor fue detenido y trasladado a una comisaría. Su hijo lo identificó como Weng Sor, de 62 años, un hombre problemático con un historial de comportamiento dañino y períodos tras las rejas.

El caos se desarrolló durante una hora angustiosa cuando el camión atravesó el bullicioso vecindario Bay Ridge de Brooklyn, golpeando a las personas en varios puntos del camino antes de entrar y salir de una carretera mientras la policía lo perseguía.

El comisionado de policía Keechant Sewell lo describió como un "alboroto violento", pero dijo que no había evidencia de "participación en el terrorismo".