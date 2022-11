Conductor chino confunde freno con acelerador e impacta su Tesla modelo Y

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, el conductor intentaba estacionar su automóvil, cuando su vehículo salió disparado hacia adelante, averió a otras unidades y terminó por impactarse en una vivienda. El conductor sobrevivió.

Los muertos fueron un motociclista y una estudiante de secundaria, según informó la cadena Jimu News, que publicó el video con el recorrido del Tesla descontrolado.

Un familiar del conductor indicó que éste tuvo problemas con el pedal de freno cuando estaba a punto de detenerse frente a la tienda familiar, de acuerdo con Jimu News.

Otro medio local, Electrek, señaló que los registros del vehículo señalaron que el accidente ocurrió porque el conductor no apretó el pedal del freno, sino en el acelerador durante una parte significativa del trayecto.

"Si bien es muy posible que haya alguna causa no examinada aquí, es casi seguro que sea la misma de siempre es caso de este tipo: alguien presionó el pedal equivocado y luego siguió presionándolo cuando entró en pánico", indicó el análisis de este medio.

Tesla comentó a Reuters que la policía está buscando una agencia de evaluación de terceros para identificar la verdad detrás del accidente y adelantó que brindará activamente la asistencia necesaria para la investigación.

La empresa que fabrica automóviles eléctricos indicó que los videos mostraron que las luces de freno del automóvil no estaban encendidas cuando el automóvil aceleraba y que sus datos mostraron problemas como que no hubo acción para pisar los frenos durante el viaje del vehículo.

En su declaración a Reuters, Tesla comentó que un tribunal ordenó al propietario del automóvil que se disculpara públicamente y compensara a la empresa después de que dictaminó que los comentarios que el hombre hizo a los medios sobre haber tenido problemas con los frenos eran inconsistentes con los hechos y, por eso, había perjudicado la reputación de Tesla. Reuters señaló que no había podido verificar esta información.

La policía de tráfico local informó que aún no ha sido identificada la causa del accidente. Descartó la posibilidad de que Zhan condujera bajo los efectos de las drogas o el alcohol y que el automóvil sería sometido a pruebas.

Esta no es la primera vez que acusan a Tesla en China de que tienen problemas con los frenos de sus automóviles.

El año pasado, un cliente se subió a un Tesla en el Salón del Automóvil de Shanghái para protestar por el manejo de la compañía a sus quejas sobre el mal funcionamiento de los frenos relacionados con un accidente.

En esa ocasión, Tesla dijo que las infracciones por exceso de velocidad estaban detrás del incidente y prometió mejorar la forma en la que abordaba las quejas de sus clientes.

"Noticias de Reuters. El incidente ocurrió el 5 de noviembre en la provincia de Guangdong. Dos personas murieron y tres resultaron heridas. La policía china y Tesla están investigando la causa. Tesla dice que ayudará a la policía un accidente fatal en China", indicó un usuario en redes sociales.

China es el segundo mercado más grande de Tesla y el accidente y un posible fallo en el software fue uno de los principales temas de tendencia en la plataforma de medios sociales Weibo, la red social más famosa del país, el domingo.

Un usuario de Weibo, identificado como Zhanqiubi, quien dijo ser familiar de Zhan, comentó que no pudo aparcar porque el pedal de freno "estaba duro y no pudo detener el vehículo después de pulsar el botón de aparcamiento" y cuando el auto se puso en marcha comenzó a acelerar y no lo pudo frenar.