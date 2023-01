COI traza camino para que rusos vayan a París 2024

El presidente del COI, Thomas Bach, no compareció a su habitual rueda de prensa tras la reunión.

Rusia no criticó directamente el comunicado, aunque sus deportistas que "activamente respalden la guerra en Ucrania" podrían quedar excluidos de los Juegos de París dentro de 18 meses, advirtió el COI.

La organización olímpica mencionó el ejemplo de los yugoslavos en los Juegos de Barcelona 1992 como "atletas neutrales" cuando la nación se encontraba bajo sanciones de las Naciones Unidas durante una guerra civil.

Que los jerarcas del COI quieran tener a Rusia y a su aliada militar Bielorrusia en las próximas justas de verano seguramente provocará el rechazo y enojo del gobierno en Kiev.

Zelenskyy se refirió al tema el martes tras una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron, quien hizo campaña a favor de la candidatura de París en 2017.

"He enfatizado de manera particular que los atletas rusos no deben estar en los Juegos Olímpicos en París", escribió Zelenskyy en su cuenta de Telegram tras reunirse con Macron.