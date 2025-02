"Golfo de América es el nombre correcto"; vocera de la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió el cambio de nombre de Golfo de México a Golfo de América y dijo que es la designación correcta, al justificar por qué se vetó de la Oficina Oval a un periodista de la agencia Associated Press (AP).

"Nadie tiene el derecho de entrar a la Oficina Oval y hacer preguntas al presidente de Estados Unidos... nos reservamos el derecho de decidir quién entra a la Oficina Oval", respondió Leavitt a una pregunta de la periodista Kaitlan Collins sobre el veto al periodista de AP, anunciado por la propia agencia el martes.

Collins insistió en que la AP denunció que la razón del veto fue que la agencia se negó a usar el nombre Golfo de América, como exige el presidente Donald Trump, y mantiene el de Golfo de México, y que el veto podría considerarse una "venganza" y una medida que va en contra de la Primera Enmienda (libertad de prensa).

Leavitt reviró: "Si sentimos que los medios en este salón están diciendo mentiras, vamos a hacerlos rendir cuentas por esas mentiras". La portavoz defendió como "un hecho" que "el cuerpo de agua en la costa de Louisiana se llama Golfo de América, y no estoy segura de por qué los medios noticiosos no quieren llamarlo así, pero es lo que es".

Leavitt detalló que la Secretaría del Interior hizo oficial la identificación de la zona como Golfo de América, que así quedó registrado en el servidor de nombres y que ya lo han reconocido plataformas como Google y Apple. "Para esta administración es importante que lo hagamos bien, no sólo para la gente aquí en casa, sino también para el resto del mundo".

El martes, AP informó que la Casa Blanca impidió el martes a un reportero de la agencia, al que no identificó, el ingreso para cubrir un evento en el Despacho Oval, después de exigir que el medio use el nombre Golfo de América en vez de Golfo de México.

Antes de su investidura el 20 de enero, Trump anunció planes para cambiar el nombre del Golfo de México a "Golfo de Estados Unidos", y firmó una orden ejecutiva en ese sentido tan pronto como asumió el cargo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la zona seguirá denominándose Golfo de México y aunque Google cambió el nombre, lo hizo solo en Estados Unidos, resaltando que en México se seguirá identificando como Golfo de México y que en el resto de mundo se verán los dos nombres.

Además de Estados Unidos, el cuerpo de agua -llamado Golfo de México desde hace más de 400 años- también colinda con México.

La AP dijo el mes pasado, tres días después de la toma de posesión de Trump, que continuaría refiriéndose al Golfo de México como tal, mientras también informaba de la decisión de Trump de rebautizarlo. Como una agencia de noticias global que difunde noticias en todo el mundo, la AP señaló que debe asegurarse de que los nombres de lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todas las audiencias.

El estilo de la AP no solo es utilizado por la agencia. El Manual de Estilo de AP es empleado por miles de periodistas y otros redactores a nivel mundial.

La noticia del veto a la AP provocó una rápida reacción de los grupos de defensa de la libertad de prensa y de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

"La Casa Blanca no puede dictar la forma en que las organizaciones de noticias informan, ni debe penalizar a los periodistas porque no está satisfecha con las decisiones de sus editores", dijo la WHCA en un comunicado. "La medida de la administración de prohibir a un reportero de The Associated Press asistir a un acto oficial abierto a la cobertura informativa es inaceptable".