El Salvador: campaña para destruir tumbas de pandilleros

El alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, informó el miércoles que había enviado a una cuadrilla de presos al cementerio de la localidad para retirar o destruir cerca de 80 lápidas que tenían siglas o inscripciones de las pandillas, como la de MS-13 atribuida a la Mara Salvatrucha, en una época de mucha circulación de visitantes en los cementerios.

Entre las explicaciones de la autoridad local, se aseguró que los pandilleros incluso hacían "rituales satánicos" en las tumbas, aunque hasta ahora no se habían denunciado escenas de este tipo en el país. Desde que se intensificó la persecución de las pandillas, el gobierno mantiene una campaña para borrar todos los grafitis y distintivos de las pandillas, en barrios y comunidades.

"Nuestro plan es que haya cero grafitis para que la gente se sienta segura", agregó el alcalde Flores.

Santa Tecla, una de las ciudades más populosas del país, está ubicada en la periferia oeste de San Salvador y por años ha sido unos de los bastiones de la pandilla Mara Salvatrucha. Varios de sus integrantes han terminado en la cárcel y, según las autoridades, otros habrían buscado refugio en zonas rurales a raíz de una campaña de persecución lanzada el pasado 27 de marzo.

Después de dos años de pandemia El Salvador ha levantado este año la mayoría de los controles para que la población pueda visitar a sus familiares fallecidos en los cementerios, aunque se han mantenido controles policiales en los ingresos para evitar la entrada de personas armadas. La policía también ha realizado patrullajes preventivos en todos los camposantos.

"Hay mucha alegría para visitar a los familiares que han fallecido. Antes era normal ver a los pandilleros dentro del cementerio, pero hoy no hay peligro", dijo a The Associated Press Juan Escamilla, quien llegó a dejar flores a la tumba de un familiar.