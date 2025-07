Parisinos se lanzan al río Sena en histórico chapuzón

PARÍS

Gritos de "¡Está cálido!" resonaron a lo largo del Sena el sábado por la mañana mientras los parisinos se lanzaban al río —legalmente— por primera vez en más de 100 años.

Las autoridades permitieron la natación pública en áreas designadas del Sena, incluyendo dos plataformas de madera recién construidas cerca de la Torre Eiffel y la Isla de San Luis, en la zona centro de París. Antes del amanecer, un agente municipal retiró los últimos parches de algas con una red de pesca. Poco después, se formó una fila de parisinos ansiosos, toallas en mano, esperando su oportunidad para saltar.

Exclamaciones y gritos de alegría resonaron a lo largo de las orillas del río cuando los primeros nadadores entraron en el agua verde esmeralda.

Cada nadador llevaba un salvavidas amarillo brillante atado a la cintura, parte de estrictas medidas de seguridad impuestas por una docena de socorristas con chalecos de alta visibilidad. La corriente era débil, lo suficiente como para tirar suavemente de sus extremidades, un recordatorio de que este sigue siendo un río urbano y vivo.

"Es tan agradable nadar en el corazón de la ciudad, especialmente con las altas temperaturas que hemos tenido últimamente", dijo Amine Hocini, un trabajador de la construcción de 25 años de París. "Estoy sorprendido porque pensé que iba a estar más fresco y, de hecho, está mucho más cálido de lo que creía".

El regreso a la natación sigue a un proyecto de limpieza de 1.400 millones de euros (1.500 millones de dólares) vinculado a los Juegos Olímpicos del año pasado. Las autoridades ahora aseguran que el Sena cumple con los estándares de calidad del agua europeos la mayoría de los días. La alcaldesa Anne Hidalgo, quien ya se había dado un chapuzón el año pasado, estuvo allí el sábado por la mañana, sosteniendo una botella transparente llena de agua del río como muestra de confianza. Las autoridades ambientales confirmaron que los niveles de bacterias estaban muy por debajo de los umbrales oficiales.

Nadar en el Sena había sido ilegal desde 1923, con algunas excepciones, debido a la contaminación y los riesgos que plantea la navegación fluvial. Darse un chapuzón fuera de las áreas de baño sigue estando prohibido por razones de seguridad.

Desde la plataforma, turistas y corredores matutinos se detuvieron a observar. Algunos aplaudieron cuando los nadadores subían por las escaleras de acero, sonriendo y goteando. Otros, como François Fournier, permanecieron escépticos.

"No me arriesgaré, francamente", dijo Fournier, quien vive sobre las orillas del río y observó la escena desde un puente arriba. "He visto cosas que no puedes imaginar flotando en el Sena, así que esperaré a que esté realmente limpio".

Los escombros flotantes aún se balanceaban aquí y allá —una hoja suelta, un envoltorio de plástico— pero el olor era apenas perceptible: no había un fuerte olor a alcantarilla, sólo un aroma terroso, como de río.

"Esto es tan chic, nadar en el Sena, junto a la Isla de San Luis", dijo Lucile Woodward, de 43 años, residente. "Hay algunas aprensiones, por supuesto, siempre que vas a nadar a algún lugar, pero creo que esta es una de las áreas más probadas en todo el mundo ahora. No creo que el ayuntamiento pueda permitirse tener problemas".

Añadió con una risa: "Mi piel está bien".