Trump afirma que daño a instalaciones nucleares es "monumental"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que el daño causado por los bombardeos estadounidenses del sábado a las instalaciones nucleares es "monumental", a pesar de que su propio equipo advirtió que es "muy pronto" para evaluar qué tan grande es el impacto.

"Se dice que los daños a las instalaciones nucleares en Irán son ´monumentales´. Los impactos fueron duros y precisos. Nuestros militares demostraron una gran habilidad. ¡Muchas gracias!", posteó en su red, Truth Social.

Trump también pareció posicionarse a favor de un cambio de régimen en Irán.

"No es políticamente correcto utilizar el término «cambio de régimen», pero si el actual régimen iraní es incapaz de volver a hacer a Irán grande, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!!", posteó, usando las siglas para Make Iran Great Again (Hacer Grande a Irán de Nuevo).

Por la mañana, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que "hemos devastado el programa nuclear iraní".

Sin embargo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, advirtió que "el análisis final de los daños tardará algún tiempo, pero las evaluaciones iniciales indican que los tres sitios sufrieron daños y destrucción extremadamente severos".

En la operación "Martillo de Medianoche" intervinieron siete bombarderos furtivos B-2 que volaron 18 horas y los sistemas de misiles iraníes no los detectaron, precisó el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine.

Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, dijo que "nadie, ni siquiera el OIEA, está en capacidad de confirmar los daños subterráneos" en el sitio de Fordow, la planta principal donde Irán produce uranio enriquecido.

En una sesión de emergencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU este domingo, solicitada por Irán tras los ataques perpetrados ayer por Estados Unidos contra tres plantas nucleares, Grossi subrayó que "los ataques armados contra sitios nucleares nunca deberían suceder (porque) pueden derivar en escapes radiactivos con graves consecuencias".