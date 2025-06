Rusia lanza mayor bombardeo de drones en Ucrania

KIEV, Ucrania

Rusia lanzó casi 500 drones contra Ucrania en el mayor bombardeo nocturno de drones en los más de tres años de guerra, informó la Fuerza Aérea ucraniana el lunes, en un momento en que el Kremlin presiona en su ofensiva de verano en medio de negociaciones directas de paz que aún no han logrado avances para detener los combates.

Además de los 479 drones, se dispararon 20 misiles de varios tipos en diferentes partes de Ucrania, señaló la fuerza aérea, que detalló que el bombardeo impactó principalmente las áreas centrales y occidentales de Ucrania.

La Fuerza Aérea de Ucrania añadió que sus defensas antiaéreas destruyeron 277 drones y 19 misiles en pleno vuelo el domingo por la noche, afirmando que sólo 10 drones o misiles alcanzaron su objetivo. Las autoridades indicaron que una persona resultó herida. No fue posible verificar las afirmaciones de forma independiente.

El reciente aumento en los ataques aéreos ha coincidido con un renovado avance ruso en el campo de batalla en las partes orientales y nororientales de los aproximadamente 1.000 kilómetros (620 millas) de la línea de frente.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo el domingo por la noche que "la situación es muy difícil" en algunas de esas áreas. No proporcionó detalles.

Ucrania está escasa de personal en la línea de frente contra su enemigo más grande y necesita más apoyo militar de sus socios occidentales, especialmente defensas antiaéreas. Pero la incertidumbre sobre la posición estadounidense sobre la guerra ha alimentado dudas sobre con cuánto apoyo puede contar Kiev.

Ucrania ha producido algunos contraataques sorprendentes, sin embargo. Su reciente ataque con drones a bases aéreas rusas distantes fue sin precedentes en su alcance y sofisticación.

Rusia intensifica sus ataques

El Estado Mayor General de Ucrania afirmó el lunes que las fuerzas de operaciones especiales atacaron dos aviones de combate rusos estacionados en el aeródromo de Savasleyka en la región rusa de Nizhny Novgorod, ubicada a unos 650 kilómetros de la frontera ucraniana. El comunicado no indicó cómo fueron atacados los aviones. De momento no hubo declaraciones sobre la afirmación por parte de las autoridades rusas. Algunos blogueros de guerra rusos dijeron que no hubo daños a los aviones de combate.

Las autoridades rusas han dicho que los recientes asaltos intensificados son parte de una serie de represalias por el ataque de Ucrania a bases aéreas que albergaban bombarderos estratégicos con capacidad nuclear. Un ataque a una base aérea ucraniana en Dubno, en la región occidental de Rivne, fue una de esas respuestas, aseveró el Ministerio de Defensa ruso el lunes.

Dos recientes rondas de conversaciones de paz directas entre delegaciones rusas y ucranianas en Estambul no han producido avances significativos más allá de los compromisos de intercambiar prisioneros, así como miles de sus muertos y tropas gravemente heridas. El presidente ruso Vladímir Putin ha señalado que seguirá luchando hasta que se cumplan sus condiciones.

Rusia y Ucrania intercambian más prisioneros de guerra

El intercambio de cientos de soldados y civiles ha sido una pequeña señal de cooperación en los esfuerzos fallidos por acordar un alto el fuego.

Más prisioneros fueron canjeados el lunes en un proceso escalonado que tendrá lugar en los próximos días , anunciaron Zelenskyy y el Ministerio de Defensa ruso, aunque ninguna de las partes dijo cuántos. Los canjeados incluían soldados heridos y gravemente heridos, así como aquellos menores de 25 años, de acuerdo con Zelenskyy.

"El proceso es bastante complicado, hay muchos detalles delicados, las negociaciones continúan prácticamente todos los días", agregó.

Pero las dos partes han discrepado sobre la transferencia de soldados muertos en combate. El Ministerio de Defensa ruso alegó que Ucrania no recogió el fin de semana los cuerpos de sus soldados caídos que Rusia puso a disposición para su levantamiento.

Pero Zelenskyy afirmó que Moscú no ha enviado a Kiev los nombres de más de 1.000 ucranianos cuyos cadáveres están actualmente en territorios controlados por Rusia, como se había acordado. Acusó a las autoridades rusas de "jugar sucio".

Aun así, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que se espera que el intercambio continúe, aunque subrayó que no había arreglos específicos hasta ahora para la transferencia.

El jefe de inteligencia de Ucrania, Kyrylo Budanov, dijo que el intercambio de cuerpos de soldados comenzará esta semana.

Continúan ataques con drones de largo alcance

Rusia ha atacado repetidamente áreas civiles de Ucrania con drones Shahed durante la guerra, como ocurrió el domingo por la noche. Los ataques han matado a más de 12.000 civiles ucranianos, según Naciones Unidas. Rusia dice que sólo ataca objetivos militares.

Ucrania ha desarrollado drones de largo alcance que continúan atacando en el interior del territorio ruso.

El Ministerio ruso de Defensa, por su parte, informó el lunes que derribó 49 drones ucranianos durante la noche en siete regiones rusas.

Dos drones impactaron en una planta especializada en equipos de guerra electrónica en la región de Chuvashia, ubicada a más de 600 kilómetros al este de Moscú, indicaron autoridades locales.

Alexander Gusev, jefe de la región rusa de Voronezh, dijo que 25 drones fueron derribados allí durante la noche, dañando un gasoducto y provocando un pequeño incendio.