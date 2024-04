Almacenan y reutilizan agua habitantes de Bogotá

BOGOTÁ, Colombia

Aunque el agua no salió de los grifos en el barrio La Florida del occidente de Bogotá, el restaurante de Luis Soler continuó trabajando el viernes durante el primer racionamiento en 40 años a causa de la sequía.

Para no desperdiciar ni una gota de agua, Soler decidió dividirla en dos grupos: la de lavar, que almacenó del grifo e intentaba reutilizar, y la de cocinar, que tuvo que comprar en botellas por aproximadamente 20 dólares, con la que garantizaría alimentos salubres, una de sus preocupaciones.

Soler espera recuperar esos 20 dólares de gasto adicional con un aumento de clientes. "Creo que la afectación no va a ser mucha, al contrario, estamos esperando que la venta mejore un poquito a raíz de que no hay agua en el barrio y muchas personas no van a cocinar", señaló a The Associated Press el dueño del restaurante Glotón DC.

El racionamiento de agua en Bogotá inició el jueves y desde entonces distintas zonas de la ciudad tendrán de una por vez una restricción por 24 horas, medida que será revisada por las autoridades locales cada 15 días para evaluar si se elimina, se mantiene o se aumenta. Cada bogotano tendrá en total tres días de restricción al mes.

En el último año Colombia ha sufrido la influencia del fenómeno de El Niño que ha generado déficit de precipitaciones y altas temperaturas, lo que ha disminuido el nivel de los embalses, especialmente en Bogotá, donde están en sus mínimos históricos.