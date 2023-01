Biden conocerá de primera mano la situación en la frontera entre EU y México

PASARÁ HORAS EN TEXAS

Biden tiene previsto pasar unas horas en El Paso, Texas , actualmente el mayor corredor de cruces ilegales , debido en gran parte a los nicaragüenses que huyen de la represión, la delincuencia y la pobreza en su país. Se encuentran entre los inmigrantes de cuatro países que ahora están sujetos a una expulsión rápida según las nuevas reglas promulgadas por la administración Biden la semana pasada que generaron fuertes críticas por parte de los defensores de la inmigración.

Se espera que el presidente se reúna con funcionarios fronterizos para discutir la migración, así como el aumento del tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos , que están provocando un aumento vertiginoso de las sobredosis en EE. UU.

Biden visitará el Centro de Servicios para Migrantes del Condado de El Paso y se reunirá con organizaciones sin fines de lucro y grupos religiosos que apoyan a los inmigrantes que llegan a los EE. UU. No está claro si Biden hablará con algún migrante.

"El presidente tiene muchas ganas de ver por sí mismo cómo es la situación de la seguridad fronteriza", dijo John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca. "Esto es algo que él quería ver por sí mismo".

El anuncio de Biden sobre seguridad fronteriza y su visita a la frontera tienen como objetivo en parte sofocar el ruido político y mitigar el impacto de las próximas investigaciones sobre inmigración prometidas por los republicanos de la Cámara. Pero cualquier solución duradera requerirá la acción de un Congreso profundamente dividido, donde los múltiples esfuerzos para promulgar cambios radicales han fracasado en los últimos años.

Los senadores republicanos Lindsey Graham de Carolina del Sur y John Cornyn de Texas elogiaron levemente la decisión de Biden de visitar la frontera, e incluso eso fue notable en el clima político actual.

Desde El Paso, Biden continuará hacia el sur hasta la Ciudad de México, donde él y los líderes de México y Canadá se reunirán el lunes y el martes para una cumbre de líderes de América del Norte. La inmigración es uno de los puntos de la agenda.

El desafío que enfrenta Estados Unidos en su frontera sur "es algo que no es exclusivo de Estados Unidos. Está agarrando el hemisferio. Y un desafío regional requiere una solución regional", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al programa "This Week" de ABC antes de unirse a Biden en el viaje.

En El Paso, donde los migrantes se congregan en las paradas de autobús y en los parques antes de viajar, los agentes de la patrulla fronteriza han reforzado la seguridad antes de la visita de Biden.

"Creo que están tratando de enviar un mensaje de que van a verificar de manera más constante el estado documentado de las personas, y si no han sido procesados, lo van a recoger", dijo Rubén García, del grupo de ayuda Annunciation House en El Paso.

Los migrantes y solicitantes de asilo que huyen de la violencia y la persecución se han dado cuenta cada vez más de que las protecciones en los Estados Unidos están disponibles principalmente para quienes tienen dinero o son inteligentes para encontrar a alguien que responda por ellos financieramente.

José Natera, un migrante venezolano en El Paso que espera buscar asilo en Canadá, dijo que no tiene perspectivas de encontrar un patrocinador estadounidense y que ahora se muestra reacio a buscar asilo en Estados Unidos porque teme que lo envíen a México.

México "es un país terrible donde hay delincuencia, corrupción, cárteles y hasta la policía te persigue", dijo. "Dicen que la gente que piensa en entrar ilegalmente no va a tener chance, pero al mismo tiempo no tengo patrocinador. ... Vine a este país a trabajar. No vine aquí a jugar".

El número de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado drásticamente durante los dos primeros años de Biden en el cargo. Hubo más de 2,38 millones de paradas durante el año que terminó el 30 de septiembre, la primera vez que el número superó los 2 millones. La administración ha tenido problemas para tomar medidas drásticas en los cruces, reacia a tomar medidas de línea dura que se asemejarían a las de la administración Trump.

Los cambios de política anunciados la semana pasada son el mayor movimiento de Biden hasta ahora para contener los cruces fronterizos ilegales y rechazarán a decenas de miles de inmigrantes que llegan a la frontera. Al mismo tiempo, 30.000 inmigrantes por mes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela tendrán la oportunidad de venir a los EE. UU. legalmente siempre y cuando viajen en avión, obtengan un patrocinador y pasen verificaciones de antecedentes.

EE. UU. también rechazará a los inmigrantes que no busquen asilo primero en un país por el que viajaron de camino a EE. UU.

Algunos dieron la bienvenida a los cambios, particularmente los líderes en las ciudades donde los inmigrantes se han estado acumulando. Pero Biden fue criticado por grupos defensores de los inmigrantes, que lo acusaron de tomar medidas inspiradas en las del expresidente.

"No estoy de acuerdo con compararnos con Donald Trump", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señalando algunas de sus políticas más difamadas, incluida la separación de los niños inmigrantes de sus padres.

"Este no es ese presidente", dijo.

A pesar de todos sus viajes internacionales durante sus 50 años en el servicio público, Biden no ha pasado mucho tiempo en la frontera entre Estados Unidos y México.

La única visita que la Casa Blanca pudo señalar fue el viaje de Biden por la frontera mientras hacía campaña para presidente en 2008. Envió a la vicepresidenta Kamala Harris a El Paso en 2021 , pero fue criticada por pasar por alto la acción, porque El Paso no era el centro de cruces que es ahora.

El presidente Barack Obama hizo un viaje en 2011 a El Paso , donde recorrió las operaciones fronterizas y el puente internacional Paso Del Norte, pero luego fue criticado por no regresar cuando decenas de miles de menores no acompañados cruzaron a los EE. UU. desde México.

Trump, quien hizo del endurecimiento de la inmigración un tema distintivo, viajó a la frontera varias veces. Durante una visita, se metió en una pequeña estación fronteriza para inspeccionar el dinero en efectivo y las drogas confiscadas por los agentes. Durante un viaje a McAllen, Texas , entonces el centro de una crisis creciente, hizo una de sus afirmaciones más repetidas, que México pagaría por construir un muro fronterizo.

Los contribuyentes estadounidenses terminaron pagando la factura después de que los líderes mexicanos rechazaran rotundamente la idea.

"NO", tuiteó Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, en mayo de 2018. "México NUNCA pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca. Atentamente, México (todos nosotros)".