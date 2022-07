Aterrizaje de emergencia

Segundos después, estaba esquivando vehículos y cables eléctricos, pero logró posar el aparato en la autopista de cuatro carriles, según se ve en el video grabado con una cámara GoPro.

Fraser, un exmarine hoy asistente de vuelo originario de Florida, viajaba con su suegro. "No había dónde aterrizar, así que... creo que le dije que lo amaba y que lamentaba haberlo puesto en esa situación", declaró el piloto a la agencia The Associated Press.