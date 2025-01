Tregua entre Israel y Hamas abre puerta para que Arturo vuelva a casa

Por: El Universal

Enero 16, 2025 - 06:02 p.m.

El acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas representa una esperanza para que Arturo Alberto Zacarías Meza, marino mercante veracruzano, capturado por rebeldes hutíes de Yemen hace un año en el mar Rojo, vuelva pronto a casa en su natal Misantla, en Veracruz, dice su mamá María Teresa.

"Estamos esperando, impacientes, noticias de que pronto volverá a casa. Lo esperamos con mucho amor. Ya quisiera tenerlo aquí, abrazarlo, decirle que todos los días oramos porque no le cayera una bomba, por que él, y todos sus compañeros de tripulación, estuvieran bien en los bombardeos. Ojalá pronto inicien las negociaciones de su regreso", cuenta la señora María en una plática con EL UNIVERSAL.

El domingo 19 de noviembre, Arturo Zacarías estaba a un mes de terminar su misión como marino mercantil y regresar a casa, pero una decena de rebeldes hutíes bajó en un helicóptero sobre el barco carguero Galaxy Leader para retener a sus 25 tripulantes en protesta por el conflicto armado entre Israel y Palestina que inició el 7 de octubre del 2023.

Entre los rehenes también hay otro veracruzano llamado Marcos Gómez Jerez.

Esta mañana de jueves, Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería mexicana, contactó a la señora María Teresa y su familia para asegurarle que, tan pronto como se dio el cese al fuego, las autoridades mexicanas de cancillería se pusieron en contacto con los embajadores de Arabia Saudita e Irán para intervenir en el pronto regreso de "Tito" a Misantla.

"Ya nos estaba afectando demasiado emocionalmente. A mí, a mi familia, a Eve, novia de Arturo, y sobre todo a mi hijo, que escucha los bombardeos todos los días y ya lleva un año atrapado allá.

"Esta noticia (el cese al fuego entre Israel y Hamas) nos vino a revivir. Yo ya no dormía, me la pasaba viendo el celular para leer noticias. Se agravó mi diabetes. Arturo entró en depresión por un tiempo y, cuando nos llamaba los domingos, ya no le veíamos esa sonrisa que siempre tiene, pero ya estamos ansiosos por decirle que, con el favor de Dios, pronto lo vamos a volver a abrazar", narra María Teresa.

Proceso de liberación podría comenzar

Con Arturo se encuentran también marinos búlgaros, romanos y filipinos, cuyas familias contaron a María Teresa y su esposo, quien también se llama Arturo, que las embajadas de sus países se pusieron en contacto con ellos para adelantarles que el proceso de liberación podría iniciarse próximamente.

"Siento que esto ya está por terminar muy pronto. Nos da mucha ilusión y felicidad. La tregua empieza el domingo y sabemos que se van a empezar a liberar rehenes. Pronto será más fluido el proceso. Se van a terminar las noches en que nos preocupamos porque a mi hijo lo podría matar una bomba", confía.

El pasado domingo 12 de enero, Arturo se comunicó por última vez con su familia. Hasta esa fecha, el marino no recibió noticias de sus captores, ni de sus parientes sobre el cese al conflicto armado.

De acuerdo con Vanessa Calva Ruiz, el gobierno mexicano ya inició los trabajos correspondientes para que Arturo Alberto Zacarías Meza y Marcos Gómez Jerez puedan regresar a casa.