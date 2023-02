Guardia Nacional de EU se activó en Ohio mientras descarrilamiento arde en llamas

ZONA DE EVACUACIÓN

La aldea de Palestina Oriental dijo que las autoridades comenzarían a hacer cumplir lo que anteriormente había sido una zona de evacuación muy recomendada dentro de un radio de 1,6 kilómetros (1 milla) del lugar del accidente.

Las autoridades habían advertido a cientos de residentes cercanos que se habían negado a evacuar que lo hicieran el domingo por la noche, diciendo que un vagón de tren corría el riesgo de una posible explosión que podría lanzar metralla mortal hasta una milla.

Advirtieron sobre "el potencial de una falla catastrófica del camión cisterna" después de que se observara un "cambio drástico de temperatura" en ese vagón, según un comunicado de la oficina del gobernador de Ohio, Mike DeWine. No especificó qué había en ese automóvil o si estaba entre los que habían estado transportando materiales peligrosos.

El comunicado dice que la Guardia ayudará a las autoridades locales y estatales que ya se encuentran en la aldea, que cerró carreteras, escuelas y negocios e incluso evacuó su centro de comunicaciones policiales, y prometió en una publicación de Facebook que los servicios del 911 no se verían afectados.

Unos 50 autos descarrilaron en un fuerte choque el viernes por la noche cuando el tren transportaba una variedad de productos desde Madison, Illinois, a Conway, Pensilvania, dijo el operador ferroviario Norfolk Southern. No se reportaron heridos entre la tripulación, los residentes o los socorristas.

Los investigadores federales dicen que la causa fue un problema mecánico con el eje de un vagón. La tripulación del tren de tres miembros recibió una alerta sobre el defecto mecánico "poco antes del descarrilamiento", dijo el domingo Michael Graham, miembro de la junta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Graham dijo que los investigadores identificaron el "punto de descarrilamiento" exacto, pero la junta todavía estaba trabajando para determinar qué vagón de tren experimentó el problema del eje.

Se espera un informe de investigación preliminar en el próximo mes más o menos.

Los funcionarios de Palestina Oriental han dicho que los servicios de emergencia estaban monitoreando pero manteniendo su distancia del fuego, y que los esfuerzos de remediación no podían comenzar mientras los autos ardían sin llama.

El alcalde Trent Conaway, quien declaró el estado de emergencia en el pueblo, dijo que una persona fue arrestada por sortear las barricadas justo antes del accidente. Advirtió a la gente que se mantuviera alejada y dijo que correrían el riesgo de ser arrestados.

"No sé por qué alguien querría estar ahí arriba; estás respirando gases tóxicos si estás tan cerca", dijo, y enfatizó que los monitores de la calidad del aire lejos del incendio no mostraron niveles de preocupación y que el agua de la ciudad es segura porque se alimenta de aguas subterráneas que no se vieron afectadas por algún material que se fue. en arroyos. Los equipos de la agencia de protección ambiental estaban trabajando para eliminar los contaminantes de los arroyos y monitorear la calidad del agua.

Los alguaciles fueron de puerta en puerta el domingo para contar a los residentes restantes e instar a las personas dentro del área de evacuación a que se fueran.

Norfolk Southern dijo que 20 de los más de 100 vagones en el tren estaban clasificados como que transportaban materiales peligrosos, definidos como carga que podría representar cualquier tipo de peligro "incluidos los riesgos inflamables, combustibles o ambientales".

La NTSB dijo que solo 10 autos que transportaban materiales peligrosos descarrilaron, y cinco de ellos transportaban cloruro de vinilo, no 14 como se dijo anteriormente. Los funcionarios enfatizaron el sábado por la noche que no habían confirmado la liberación de cloruro de vinilo que no sea de los dispositivos de liberación de presión que funcionan según lo diseñado.

El cloruro de vinilo, que se usa para fabricar la resina plástica dura de cloruro de polivinilo en una variedad de productos plásticos, está asociado con un mayor riesgo de cáncer de hígado y otros tipos de cáncer, según el Instituto Nacional del Cáncer del gobierno federal.

"La exposición a corto plazo a niveles bajos de sustancias asociadas con el descarrilamiento no presenta un riesgo para la salud a largo plazo para los residentes", según una publicación de "Preguntas frecuentes" en la página de Facebook del pueblo.

"El cloruro de vinilo y el benceno pueden causar cáncer en personas expuestas en el lugar de trabajo a altas concentraciones durante muchos años; sin embargo, no hay indicios de que cualquier posible exposición que haya ocurrido después del descarrilamiento aumente el riesgo de cáncer o cualquier otro efecto a largo plazo en la salud de los miembros de la comunidad".

Las autoridades dijeron que los autos involucrados también transportaban líquidos combustibles, acrilato de butilo y residuos de benceno de envíos anteriores, así como materiales no peligrosos como trigo, gránulos de plástico, licores de malta y aceite lubricante.

La orden de evacuación cubría las casas de 1.500 a 2.000 de los 4.800 a 4.900 residentes de la ciudad, pero las autoridades dijeron que se desconocía exactamente cuántos se vieron realmente afectados. La mayoría de los que habían ido a un refugio de emergencia ya no estaban allí el domingo.

Norfolk Southern ha abierto un centro de asistencia en el pueblo para recopilar información de los residentes afectados.