Aprueban legisladores restricción a transgénero

JEFFERSON CITY, Missouri

Los legisladores de Missouri aprobaron el miércoles importantes restricciones a las personas transgénero, que ahora pasarán a manos del gobernador republicano del estado para que las promulgue. Las medidas prohibirían la asistencia sanitaria de afirmación de género e impedirían a las niñas y mujeres transexuales jugar en equipos deportivos femeninos.

Los menores de edad transgénero de Missouri ya no tendrán acceso a bloqueadores de la pubertad, hormonas o cirugía de reafirmación de género en virtud de la legislación aprobada por la legislatura liderada por los republicanos el miércoles. La prohibición también afecta a algunos adultos: el servicio médico Medicaid no cubrirá ningún tipo de tratamiento de reafirmación de género en el estado, y la cirugía ya no estará disponible para presos y reclusos.

La prohibición de participar en equipos deportivos femeninos se aplicaría desde la guardería hasta la universidad, tanto en centros públicos como privados.

Ambas medidas expirarían en 2027.

El gobernador Mike Parson amenazó con mantener a los legisladores trabajando más allá del final normal de su período de sesiones si no aprobaban la prohibición de la atención de afirmación de género, que entraría en vigor el 28 de agosto. La prohibición incluye excepciones para los menores que ya están recibiendo estos tratamientos.

"Cuando hay niños a los que se modifica quirúrgica o químicamente de por vida sin una buena razón, sí, es hora de que el gobierno intervenga", dijo el representante republicano Brad Hudson a sus colegas el miércoles.

Los demócratas lloraron durante el debate.

"Negar la atención a estos niños es negarles su propia existencia", afirmó el representante demócrata Joe Adams.

La prohibición de Missouri se produce en medio de un impulso nacional de los conservadores por imponer restricciones a las personas transgénero y no binarias. El tema se ha convertido, junto con el aborto, en uno de los principales debates en las legislaturas de todo el país.

Al menos 16 estados han promulgado ya leyes que restringen o prohíben la atención de afirmación de género para menores, y varios estados siguen considerando este año proyectos de ley para restringir o prohibir la atención, creando incertidumbre para muchas familias. Florida y Texas han prohibido o restringido la atención a través de reglamentos u órdenes administrativas, y un proyecto de ley para restringir la atención está en el escritorio del gobernador republicano de Florida Ron DeSantis.

Los líderes legislativos de Missouri se comprometieron a impedir que los menores accedan a bloqueadores de pubertad, hormonas y cirugías. Y el fiscal general republicano de Missouri, Andrew Bailey, asumió el cargo después de que Parson lo nombrara para ocupar el puesto vacante en enero.