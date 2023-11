México no romperá relaciones con Israel.- AMLO

CIUDAD DE MÉXICO .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no romperá relaciones con Israel, como lo han hecho otros países de América Latina, como Colombia y Bolivia.

En conferencia matutina, el Mandatario advirtió que la posición del País se mantendrá neutral y a favor de que se alcance la paz.

"Quiero decirlo con mucha claridad, no vamos a romper relaciones con Israel ni vamos a tener una postura más allá de buscar la paz, de evitar que siga la guerra y, además, que se extienda, porque es muy riesgoso, muy doloroso, lo que está sucediendo, y produce hasta impotencia", manifestó.

"Todos deberíamos de ayudar a qué se debe la paz, sin confrontarnos, porque entonces caemos en lo mismo, al final es como la ley del talión, es diente por diente, ojo por ojo".

Desde Palacio Nacional, el Mandatario lamentó que la postura de México no haya sido comprendida del todo por los actores involucrados en el conflicto de Medio Oriente.

"¿Qué no podemos ponernos de acuerdo? ¿Para qué es la política? Entre otras cosas, para evitar la guerra. Al principio me pedían que yo tomara partido y dije: neutralidad, nosotros no nos metemos en eso, nosotros queremos la paz, no se entendió", reprochó.

"Porque si nosotros condenábamos de inmediato, si estaba tomando una postura, sabíamos que iba a venir una represalia, como lamentablemente sucedió, y por eso dijimos, como país no participamos, optamos por el apego a los principios constitucionales de solución pacífica en las controversias y esa es nuestra postura".

Tras sostener que los ataques armados en la región han causado la muerte de más de 10 mil personas inocentes, el Presidente lamentó la tardanza con la que ha respondido la ONU y le demandó acciones inmediatas.

"Creo que se tardó la ONU. Ojalá y Naciones Unidas haga algo, Estados Unidos, que tiene muy buena relación con Israel, que intervenga para garantizar una tregua, para proteger civiles, para evitar masacres", señaló.

"Se debe hacer un lado lo político, lo ideológico y se debe de pensar en la gente y eso es lo que considero debe hacerse en el caso de esta lamentable guerra o como se le quiera llamar, pero van más de 10 mil muertos, muchos niños".

Desde que inició el conflicto, López Obrador advirtió que su Gobierno sería neutral y no tomaría partido.

En respuesta, la Embajada de Israel en México demandó una postura más enérgica de México, tras los ataques de Hamas contra civiles, que causaron cientos de muertes y el plagio de personas.

En días pasados, los gobiernos de Colombia y Bolivia rompieron relaciones diplomáticas con Israel, mientras que el de Chile llamó a consultas al embajador.