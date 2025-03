Tensiones por lanzamiento de misiles balísticos en Corea del Norte

SEÚL, Corea del Sur.— Corea del Norte disparó varios misiles balísticos hacia el mar el lunes, según indicó el Ejército surcoreano, horas después de que los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos comenzaran sus grandes ejercicios anuales combinados, que Pyongyang considera un ensayo de invasión.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que los lanzamientos, el quinto ensayo de misiles de Corea del Norte este año, fueron detectados desde la provincia suroeste de Hwanghae del Norte. El Estado Mayor describió las armas empleadas como de corto alcance, pero no indicó la distancia que recorrieron. El ejército dijo que Corea del Sur reforzó su vigilancia y se coordinaba estrechamente con Estados Unidos.

Más temprano el lunes, los ejércitos surcoreano y estadounidense comenzaron su ejercicio anual de puesto de mando Escudo de Libertad, su primer gran entrenamiento conjunto del segundo mandato del presidente Donald Trump. Los aliados ya han estado participando en diversos ejercicios de entrenamiento en el campo asociados a las maniobras Escudo de Libertad.

El Ministerio norcoreano de Exteriores advirtió el lunes que el entrenamiento Escudo de Libertad plantea el riesgo de desencadenar un "conflicto físico" en la península coreana. Calificó el entrenamiento de "ensayo de guerra agresivo y confrontacional " y reiteró los objetivos declarados del líder norcoreano, Kim Jong Un, para un "crecimiento radical" de su fuerza nuclear para contrarrestar lo que él describe como amenazas crecientes planteadas por Washington y sus aliados asiáticos.

El entrenamiento de este año se produjo después de que los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos pausaran los entrenamientos con fuego real mientras Seúl investiga cómo sus aviones de combate bombardearon por error una zona civil durante un ejercicio de calentamiento la semana pasada.

Alrededor de 30 personas resultaron heridas el jueves, dos de ellas de gravedad, cuando dos aviones surcoreanos de combate KF-16 dispararon por error ocho bombas MK-82 sobre una zona civil en Pocheon, una ciudad cerca de la frontera norcoreana. El bombardeo ocurrió mientras las fuerzas surcoreanas y estadounidenses participaban en un ejercicio de fuego real antes del ejercicio Escudo de Libertad.

La evaluación inicial de la fuerza aérea surcoreana fue que uno de los pilotos de KF-16 introdujo las coordenadas incorrectas y no verificó visualmente el objetivo antes de proceder con el bombardeo. El segundo piloto tenía las coordenadas correctas, pero se centró únicamente en mantener la formación de vuelo y lanzó las bombas siguiendo las instrucciones del primer piloto, sin reconocer que el objetivo era incorrecto, según el contenido de la última sesión informativa proporcionada a The Associated Press.

El general Lee Youngsu, jefe de estado mayor de la fuerza aérea surcoreana, se inclinó y se disculpó el lunes por las lesiones y daños materiales causados por el bombardeo, que dijo "nunca debió haber ocurrido y no debe volver a suceder".

Tanto el ejército surcoreano como el estadounidense han detenido todos los ejercicios de fuego real en Corea del Sur tras el error. Los funcionarios militares surcoreanos afirman que el entrenamiento de fuego real se reanudará después de completar la investigación sobre el bombardeo y formular medidas preventivas.

La fuerza aérea surcoreana suspendió anteriormente los vuelos de entrenamiento de todos sus aviones, pero levantó las medidas el lunes, excepto para las aeronaves afiliadas a la unidad a la que pertenecen los dos KF-16.