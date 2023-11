Suspende Tribunal al partido Semilla

Guatemala

La suspensión había sido dictada en julio minutos antes de que se conociera que Arévalo había pasado a la segunda vuelta presidencial pero no se aplicó porque la ley impide suspender a un partido mientras está en marcha el proceso electoral, que finalizó este martes.

Según indicó a The Associated Press el portavoz del tribunal electoral, Luis Gerardo Ramírez, el Movimiento Semilla no podrá hacer asambleas o trámites administrativos.