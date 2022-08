Agresor de Rushdie está "sorprendido" de que autor siga vivo

En una entrevista con el New York Post desde la prisión, Hadi Matar dijo que decidió acudir al evento de Rushdie en el Instituto Chautauqua después de que vio un tuit hace unos meses sobre la próxima presentación del escritor.

"No me simpatiza. No pienso que sea muy buena persona", dijo Matar al periódico. "Es alguien que atacó al islam. Atacó sus creencias, los sistemas de creencias".