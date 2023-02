Agente que exhibieron mexicanas ya no trabaja en CBP

Gracias a videos que se viralizaron en TikTok, tres jóvenes mexicanas identificaron en julio del año pasado un patrón en el que, tras un severo interrogatorio y la retención de sus visas, el oficial las contactaba en redes sociales con la intención de iniciar una relación. Presentaron una queja contra el oficial ante la unidad de investigaciones de la agencia "por uso de información confidencial para tener sexo con mujeres jóvenes y vulnerables", pero por más de tres meses no obtuvieron respuesta.

Luego de que REFORMA informó del caso el domingo 5 de febrero, la agencia migratoria aseguró en un comunicado que el agente ya no trabaja para la CBP.

"No toleramos la corrupción ni el abuso en nuestras filas, y cooperamos plenamente con cualquier investigación penal o administrativa de presunta mala conducta por parte de cualquiera de nuestro personal, en servicio o fuera de servicio.

"Esta denuncia está siendo investigada internamente. El agente implicado ya no trabaja para la agencia", señala un comunicado de la CBP enviado a Univision difundido este martes.

Una de las afectadas fue Daniela, de 19 años, a quien le retiraron la visa al llegar al aeropuerto de Las Vegas, Nevada, el 25 de junio por haber trabajado de manera irregular en Estados Unidos en un viaje anterior.

Uno de los agentes de migración que la interrogó la amenazó con que iría a la cárcel si no encontraba un vuelo inmediato de regreso a México, pero otro, con un trato más amable, le dijo que la ayudaría.

Este segundo oficial le quitó la visa pero la dejó quedarse un día en Las Vegas. Cinco minutos después, ya en una sala de espera del aeropuerto, le envió un mensaje por Instagram sin que ella le hubiera dado su contacto, y media hora después lo tenía frente a ella vestido de civil e invitándola a su departamento, explicó la joven a REFORMA.

El 30 de junio, cinco días después, el oficial visitó a Daniela en la Ciudad de México, conoció a su familia, y le prometió una vida juntos. La invitó a Puerto Vallarta para la semana siguiente, pero, poco antes de ese viaje descubrió unos videos virales en TikTok donde se dio cuenta que había historias similares.

"Storytime de cuando me quitaron la visa y el mismo oficial que me la quitó me ligó", narró Yanin Cabrera, de 25 años, en uno de los videos sobre su experiencia en junio pasado en Las Vegas.

Una tercera joven, Paloma Sandoval también tenía una historia parecida con el mismo agente, y, al igual que a Daniela y Yanin las había invitado a Puerto Vallarta, encuentros que finalmente no se concretaron. Se organizaron, y, con la ayuda de un abogado basado en California, pusieron una queja ante la CBP por el abuso de poder que estaba haciendo el oficial para "llevarse a mujeres a la cama".

Después de meses de no recibir respuesta por parte de la agencia, Yanin publicó un hilo de Twitter en el que volvió a explicar el caso, y surgieron más denuncias de otras mujeres.

"(Ahora que sabemos que el oficial ya no trabaja para la agencia) me siento más tranquila al saber que se están tomando las medidas necesarias para que todo esto pare y más mujeres no pasen por la misma situación", dijo ayer a REFORMA Daniela, quien prefirió ocultar su verdadera identidad por motivos de seguridad.

"(Lo que esperamos) es que investiguen a toda la oficina de CBP de Las Vegas y lleguen al fondo de todo esto y detengan estos abusos porque como es posible que sean ya varios casos de diferentes oficiales, esto es increíble", señaló por su parte Paloma.