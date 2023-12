Acusan que Mia Schem fue operada por veterinario en Gaza

CIUDAD DE MÉXICO.- Mia Schem, una de las últimas personas liberadas por Hamas el jueves, fue operada por un veterinario mientras estaba secuestrada en Gaza, afirmó su familia.

Fue secuestrada por el grupo terrorista del festival de música Supernova el 7 de octubre pasado. Imágenes publicadas por el grupo islamista 10 días después de la masacre la mostraban suplicando ser liberada mientras recibía atención médica para su brazo herido, recordó el medio The Sun.

Mia estuvo entre los últimos ocho rehenes que fueron liberados el jueves antes de que expirara el acuerdo de alto el fuego de siete días.

Tras ser liberada, unas fotos la muestran abrazando a su hermano por primera vez desde que fue secuestrada por Hamas. También fue fotografiada junto a su familia en el Centro Médico Sheba en Ramat Gan, mientras se sometía a controles médicos.

Vivian Hadar, tía de la joven, dijo a los medios israelíes que su sobrina fue operada mientras estaba en cautiverio por un veterinario.

Ella dijo: "Por fin está con nosotros. Estaba traumatizada (...) Está delgada, débil. Un veterinario le operó el brazo. No recibió fisioterapia. Ella hizo fisioterapia por sí misma.

"Estamos felices de que ella esté con nosotros. Es realmente difícil verla así", añadió Hadar.

"Ella les dijo que no era soldado y que tenía ciudadanía francesa".

Ayer, otros siete rehenes fueron liberados más tarde esa misma noche y llevados a la base de Hatzerim para controles médicos.

Entre las últimas personas liberadas está la mexicano-israelí Ilana Gritzewsky, de 30 años.

Keren Schem, la madre de Mia, dijo que había intentado localizar a Mia a las 7 de la mañana cuando comenzaron a difundirse las noticias del ataque de Hamas, pero sus llamadas no obtuvieron respuesta, recordó el The Times of Israel.

El The New York Times informó que finalmente escuchó de uno de los organizadores de la fiesta, un amigo de su hija, que Mia había enviado un mensaje de texto a las 7:17 am: "Nos están disparando, ven a salvarnos".

Mia había hablado con su madre la noche anterior para decirle que iba a una fiesta en el sur. Le dijo a Keren que no estaba segura de dónde estaba ubicado.

A la mañana siguiente, Keren se enteró de los ataques en el sur y trató de llamar a su hija, pero las llamadas no obtuvieron respuesta.