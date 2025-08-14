Partidos políticos se desmarcan de Pedro Segura Valladares en caso Ayotzinapa

Las dirigencias estatales del Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) se deslindaron del empresario preso por el caso Ayotzinapa, Pedro Segura Valladares, a quien en el 2021 lo postularon como su candidato a Gobernador de Guerrero.

"El ciudadano Pedro Segura fue candidato a la Gubernatura en el proceso electoral 2021 por la coalición Juntos Haremos Historia integrada por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México. Fue candidato externo por acuerdo entre ambos partidos ya que no es ni ha sido militante del Partido Verde", aclaró el PVEM en un comunicado.

Indicó que en ese entonces, Segura no contaba con un historial delictivo como lo demostró éste al entregar su carta de antecedentes no penales que era un requisito que pedía el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) para su registro.

"Concluido el proceso electoral, y como parte de los requisitos internos del Partido Verde, dejó de tener relación o contacto con el ciudadano Pedro Segura, al tratarse de un candidato externo", afirmó el partido.

El líder estatal del PT, Victoriano Wences Real, aseguró que la postulación fue una propuesta del PVEM.

"El candidato lo propuso el Verde, el señor Pedro Segura, fue propuesta del Partido Verde, nosotros muy disciplinados como siempre hicimos campaña porque teníamos ese compromiso de sacar la campaña de 2021", aseveró.

El empresario Pedro Segura, quien está preso en el penal del Altiplano, presuntamente tiene vínculos con el grupo criminal "Guerreros Unidos" y habría recibido en su rancho de Teloloapan a cuatro de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 27 de septiembre del 2014.

El activismo de Pedro Segura

Desde el 2021, luego de contender por la Gubernatura de Guerrero en cuyo proceso electoral quedó en tercer sitio, el empresario Pedro Segura empezó un fuerte activismo político y relaciones con partidos y autoridades.

Lo mismo se reunía con el senador morenista Félix Salgado Macedonio que con la Alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, o se le veía apadrinando corridas de toros o clausuras de fin de cursos en escuelas.

En estas últimas, regalaba a los egresados útiles escolares, dinero en efectivo y hasta automóviles.

Durante el inicio del Gobierno de la morenista Evelyn Salgado, Segura mantenía una buena relación con el senador Salgado Macedonio, pero esa amistad se fracturó y el empresario empezó a realizar fuertes críticas al Gobierno estatal a través de videos que subía en su cuenta personal de Facebook.