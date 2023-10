Mata Rusia a una mujer de 91 años

Ucrania

Proyectiles rusos alcanzaron zonas residenciales en Jersón, en el sur de Ucrania, y mataron a una mujer de 91 años en lo que un funcionario local describió el lunes como una "noche terrorífica" en una guerra que cumple 20 meses y sin señales de terminar.

Los bombardeos nocturnos prendieron fuego a un edificio de apartamentos, reventaron ventanas y redujeron a escombros algunos apartamentos según imágenes de video difundidas por el gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin.

La mujer murió cuando un muro de un apartamento le cayó encima, indicó su hija, que vivía con ella en el noveno piso.

La víctima es uno de tres civiles ucranianos muertos en el este y el sur del país en las últimas 24 horas, a los que se sumaban al menos 12 heridos, indicó el lunes la oficina presidencial ucraniana.

El lunes por la tarde, otro proyectil ruso impactó un autobús público en Jersón, hiriendo a siete personas, afirmó Prokudin, quien publicó fotografías de un autobús destrozado y con rastros de sangre en el suelo. Por otra parte, un hombre de 62 años fue hospitalizado cuando un proyectil ruso cayó en un cementerio, dijo.

Aparte de los reportes sobre intensos combates en algunos lugares del frente, que según las autoridades ucranianas se extiende por más de 1.500 kilómetros (930 millas), el conflicto parecía estancado en su mayor parte y se centraba en el fuego desde larga distancia.

UN DATO

La hija de la mujer fallecida en Jersón dijo que la destrucción provocada por el misil le había permitido salir con vida del edificio.

"No sé cómo habría salido si las puertas no hubieran volado", dijo Nataliia, que no dio su apellido, a Radio Liberty. "Me habría quemado viva ahí también".