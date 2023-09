Advierte EU de posible bloqueo a los fondos iraníes

MADRID, España

Kirby ha explicado en una rueda de prensa este miércoles que el acuerdo "no es un pago de ningún tipo ni un rescate" y que Teherán "no tendrá un alivio de las sanciones" estadounidenses. "Irá directamente al pueblo iraní", ha sentenciado.

Así, ha indicado que las autoridades iraníes deberán solicitar una solicitud de retiro del dinero --contenido en Corea del Sur-- solo para fines humanitarios, por lo que no se trata de "un cheque en blanco" ofrecido a Teherán, y que "el régimen iraní no controlará los fondos ni su destino". "No tienen acceso directo a ellos", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que Washington seguirá monitoreando los abusos contra los Derechos Humanos, sus intentos de "desestabilización" en el extranjero, sus ataques a barcos en la región del Golfo y su apoyo al terrorismo y a Rusia en el marco de la guerra de Ucrania.

Preguntado en varias ocasiones por las afirmaciones del presidente iraní, Ebrahim Raisi, quien aseguró que harán "lo que quieran" con su dinero, Kirby ha sentenciado que "está equivocado" y que esta cantidad irá "directamente a organizaciones humanitarias" en Irán.

Washington ha recibido numerosas críticas por la liberación de los fondos iraníes a cambio del retorno a casa de los presos --Moein Ansari, Kambiz Attar Kashani, Reza Sarhangpour Kafrani, Amin Hasanzadé, y Kaveh Lotfolá Afrasyabi-- ante la posibilidad de que estos fondos sean desviados.