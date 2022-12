A 5 años asesinato de pareja millonaria en Canadá sigue sin respuesta

CIUDAD DE MÉXICO.- Los multimillonarios canadienses Barry y Honey Sherman fueron asesinados hace cinco años en diciembre 2017, y las autoridades aún no dan con los criminales, por lo que sus familiares ofrecen hasta 35 millones de dólares canadienses por algún tipo de información sobre el delito. "Esta semana marca el quinto aniversario desde que mis padres fueron asesinados en su casa. Cada día desde entonces ha sido una pesadilla. Me he sentido abrumado por el dolor, la pérdida y la pena, y estos sentimientos se agravan continuamente", dijo Jonathon Sherman en un comunicado a CBC News de Canadá anunciando el dinero de la recompensa.