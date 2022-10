5 obras de arte involucradas en protestas ambientales

Manifestantes de Just Stop Oil bloquean una carretera.

Varias obras de arte alrededor del mundo han resultado involucradas en actos de protesta que demandan acción climática.

Un cuadro de la serie "Los girasoles" de Vincent van Gogh es el ejemplo más reciente: dos simpatizantes del movimiento Just Stop Oil vertieron sopa de jitomate sobre la pintura ubicada en la Galería Nacional en Londres, Inglaterra. Su demanda es que el Gobierno del Reino Unido detenga todos los nuevos proyectos de gas y petróleo.

Otras obras también han estado relacionadas con acciones similares:

"La primavera"

En Italia, dos miembros de la agrupación Ultima Generazione pegaron sus manos al cristal que protege "La primavera" de Sandro Botticelli en la Galería Uffizi el 22 de junio. Además, desplegaron un letrero con la consigna "Última generación No Gas No Carbón".

En actos de esta índole, los activistas aseguran que la obra no está en riesgo. Sobre este caso, dijeron haber sido asesorados por restauradores, quienes les aconsejaron utilizar pegamento para cristales y marcos.

Sus demandas son detener la apertura de plantas de carbón en desuso, cancelar un proyecto de perforaciones para investigar y extraer gas natural, así como aumentar al menos 20 gigawatts de energía eólica y solar este año.

"Árboles de durazno en florecimiento"

A mediados de año, partidarios de Just Stop Oil comenzaron a involucrar obras de arte en sus protestas. El 30 de junio, un par de jóvenes se pegaron al marco de la pintura "Árboles de durazno en florecimiento" de Van Gogh en la Galería Courtauld, en Londres.

Aparte de urgir al Gobierno británico a detener todos los nuevos proyectos de gas y petróleo, llamaron a las instituciones artísticas a unírseles en la resistencia civil.

"Es inmoral que las instituciones culturales se queden al margen y miren mientras nuestra sociedad se derrumba. Las galerías deberían cerrar. Los directores de las instituciones de arte deberían pedirle al Gobierno que detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas de inmediato. O estamos en resistencia o somos cómplices", comentó Louis McKechnie de 21 años.

"La última cena"

Cinco simpatizantes de Just Stop Oil no sólo pegaron sus manos al marco de una copia de "La última cena", atribuido a Giampietrino, sino que pintaron debajo del cuadro la frase "No Nuevo Petróleo" el 5 de julio.

Reafirmaron sus exigencias e invitaron a los empleados y miembros de las instituciones artísticas a unirse a la resistencia civil pacífica. Ocurrió en la Real Academia de Artes, en Londres.

"Cuando estaba enseñando, traía a mis estudiantes a grandes instituciones como la Real Academia, pero ahora se siente injusto esperar que respeten nuestra cultura cuando su gobierno está empeñado en destruir su futuro al licenciar nuevos proyectos de petróleo y gas", dijo Lucy Porter, una ex profesora de primaria de 47 años.

"Laocoonte y sus hijos"

Con el fin alertar sobre los riesgos que conlleva la crisis climática para la humanidad, activistas de Ultima Generazione se pegaron a la base de la escultura "Laocoonte y sus hijos" realizada por Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas. Lo hicieron en los Museos Vaticanos en Roma el 18 de agosto.

Reiteraron sus peticiones, pues consideran que el aumento de la energía eólica y solar crearía miles de nuevos puestos de trabajo. Urgieron ayudar a los trabajadores de la industria de los combustibles fósiles a encontrar empleos más sostenibles.

"No habrá museos abiertos, ni arte, ni belleza en un mundo azotado por la emergencia climática y ecológica. La sequía, las inundaciones, los incendios, la contaminación y la escasez de recursos tomarán el control si no se toman decisiones radicales al respecto", comentó un miembro del grupo.

"Masacre en Corea"

El 9 de octubre, un par de activistas de Extinction Rebellion pegaron sus manos al vidrio que cubre "Masacre en Corea", obra de Pablo Picasso que representa a soldados apuntando sus armas contra mujeres y niños.

Colocaron un letrero que decía "Caos Climático = Guerra y Hambruna" con el fin de resaltar el vínculo entre la crisis climática con el sufrimiento humano.