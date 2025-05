Sorprende a los accionistas: Warren Buffett anuncia su retiro a finales de año

OMAHA, Nebraska, EE.UU. - El inversionista Warren Buffett sorprendió a una arena llena de sus accionistas el sábado al anunciar que quiere retirarse a fin de año.

Buffett dijo que recomendará a la junta directiva de Berkshire Hathaway que Greg Abel se convierta en CEO a fin de año.

"Creo que ha llegado el momento en que Greg debería convertirse en el director general de la compañía a fin de año", expresó Buffett.

Abel es el sucesor designado de Buffett desde hace años y ya gestiona todos los negocios no relacionados con seguros de Berkshire. Pero siempre se asumió que no tomaría el control hasta después de la muerte de Buffett. Anteriormente, el inversionista de 94 años siempre había dicho que no tenía planes de retirarse.

Buffett dio la noticia al final de un período de preguntas y respuestas de cinco horas y no respondió nada al respecto. Dijo que los únicos miembros de la junta que sabían que esto se avecinaba eran sus dos hijos, Howard y Susie Buffett. Abel, que estaba sentado junto a Buffett en el escenario, no tuvo advertencia.

Muchos inversores creen que Abel hará un buen trabajo dirigiendo Berkshire, pero queda por ver qué tan bueno será invirtiendo el efectivo de la empresa. Buffett también lo respaldó el sábado al comprometerse a mantener su fortuna invertida en la compañía.

"No tengo intención —cero— de vender una sola acción de Berkshire Hathaway. Eventualmente, la regalaré", dijo Buffett. "La decisión de mantener cada acción es una decisión económica porque creo que las perspectivas de Berkshire serán mejores bajo la gestión de Greg que bajo la mía".

Miles de inversores en la arena de Omaha dieron a Buffett una prolongada ovación de pie después de su anuncio en reconocimiento a sus 60 años liderando la compañía.

Buffett advierte que los aranceles de Trump son perjudiciales

Anteriormente, Buffett advirtió el sábado sobre las terribles consecuencias globales de los aranceles del presidente Donald Trump mientras decía a los miles de inversores reunidos en su reunión anual que "el comercio no debería ser un arma" pero "no hay duda de que el comercio puede ser un acto de guerra".

Buffett dijo que las políticas comerciales de Trump han aumentado el riesgo de inestabilidad global al enfurecer al resto del mundo.

"Es un gran error en mi opinión cuando tienes 7.500 millones de personas que no te quieren mucho, y tienes 300 millones que se jactan de lo bien que les ha ido", afirmó Buffett al abordar el tema que estaba en la mente de todos al inicio de la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway.

Aunque Buffett dijo que lo mejor es que el comercio esté equilibrado entre los países, no cree que Trump lo esté haciendo de la manera correcta con sus aranceles generalizados. Dijo que el mundo será más seguro si más países son prósperos.

Preocupaciones sobre reemplazar a Buffett

La accionista Linda Smith, de 73 años, conoció por primera vez a Warren Buffett y Berkshire Hathaway cuando alquiló una habitación de su hermana Doris, mientras era estudiante de posgrado en Washington D.C. Smith dijo que Doris regresó de una reunión anual poco después de que Berkshire comprara See´s Candy y le dijo que tenía que comprar las acciones.

Smith no pudo comprarlas de inmediato porque el precio de una sola acción se vendía por alrededor de 3.400 dólares y eso era igual a su ingreso como estudiante de posgrado. Pero tan pronto como consiguió un trabajo después de la universidad, siguió el consejo de su amiga y comenzó a ahorrar para comprar algunas de las acciones, que ahora se venden por 809.350 dólares.

A lo largo de los años, Smith estima que probablemente ha asistido a unas 20 reuniones anuales, a menudo llevando a un amigo.