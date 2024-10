Con 100 años, Jimmy Carter envía voto por correo postal

PLAINS, Georgia.- Jimmy Carter emitió el miércoles su voto para la elección de 2024.

El expresidente estadounidense votó por correo postal, confirmó el Centro Carter en un comunicado. Hace apenas dos semanas, Carter celebró su cumpleaños número 100, el 1 de octubre, en su casa de Plains, Georgia, donde recibe cuidados paliativos.

Su hijo, Chip Carter, dijo antes de la reunión familiar que su padre tenía muy presente esta elección.

"Está muy atento", dijo Chip Carter a The Associated Press. "Hace dos meses, le pregunté si trataría de vivir para cumplir 100 años, y me dijo, ´no, voy a tratar de vivir para votar por Kamala Harris´".

En el breve comunicado, el Centro Carter señaló que no tenía más detalles que compartir.

Los electores registrados de Georgia han salido a votar en cantidades récord desde el martes, cuando inició la votación temprana. Para la tarde del miércoles, cerca de 460.000 habían acudido a votar en persona o habían enviado boletas en ausencia, dijo el secretario de gobierno, Brad Raffensperger.

El voto de Carter deberá contar aún si él ya no vive para el día de la elección, el 5 de noviembre.

Robert Sinners, vocero de la Secretaría de Gobierno, observó que las reglas electorales de Georgia establecen que, cuando los funcionarios electorales reciben una boleta en ausencia, "ésta se debe considerar como si se hubiera emitido en ese momento y lugar".