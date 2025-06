El sospechoso de disparar a 2 legisladores de Minnesota es detenido tras entregarse a la policía

BELLE PLAINE, Minnesota, EE.UU. — El hombre sospechoso de matar a una legisladora de Minnesota y herir a otro se arrastró hacia la policía para rendirse el domingo después de que lo localizaran en el bosque cerca de su casa, poniendo fin a una búsqueda masiva de casi dos días que mantuvo al estado en vilo.

Vance Boelter fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato y dos de intento de asesinato. Se le acusa de hacerse pasar por policía y disparar de muerte a la expresidenta de la Cámara de Representantes estatal, Melissa Hortman, y a su esposo, Mark, en su casa el sábado temprano en los suburbios del norte de Minneapolis.

Las autoridades dicen que también disparó al senador demócrata John Hoffman, y a su esposa, Yvette. Los Hoffman resultaron heridos en su domicilio a unos 15 kilómetros (9 millas) de distancia.

"Las acciones impensables de un hombre han alterado el estado de Minnesota", declaró el gobernador Tim Walz en una conferencia de prensa tras la detención de Boelter.

La operación de búsqueda fue la "mayor persecución en la historia del estado", expresó Mark Bruley, jefe de policía de Brooklyn Park. Comenzó cuando los agentes de Brooklyn Park fueron a verificar la casa de los Hortman y vieron cómo el senador era baleado antes de que el tirador huyera.

Las autoridades localizaron el domingo un vehículo que estaba utilizando Boelter, abandonado en el condado rural de Sibley, donde vivía, y un policía informó que creía haber visto a Boelter corriendo hacia el bosque, dijo Bruley. La policía estableció un gran perímetro y llamó a 20 equipos tácticos diferentes, que dividieron el área por sectores para buscarlo.

Durante la búsqueda, la policía dijo que recibió información confirmando que alguien estaba en el bosque y buscaron durante horas, utilizando un helicóptero y agentes a pie, hasta que encontraron a Boelter. Se entregó a la policía, arrastrándose hacia los oficiales en el bosque antes de ser esposado y detenido en un campo, dijeron las autoridades.

Los registros de la cárcel muestran que Boelter ingresó en la cárcel del condado Hennepin a la 1:02 de la mañana del lunes e incluyen dos fotos de ficha, una de frente y otra de perfil, de Boelter con una camiseta naranja de prisión.

Un ataque dirigido

Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Penal, dijo que la violencia probablemente habría continuado si la policía de Brooklyn Park no hubiera acudido a la casa de Hortman, lo que hizo que Boelter huyera.

Los Hoffman fueron atacados en primer lugar en su casa en Champlin el sábado temprano. Una denuncia penal desvelada tras el arresto de Boelter indicó que su hija adulta llamó al 911 justo después de las 2 de la mañana para decir que una persona enmascarada había llegado a la puerta y disparado a sus padres.

Después de que la policía en el cercano Brooklyn Park se enterara de que un legislador había sido disparado, enviaron agentes a verificar la casa de los Hortman.

Los policías de Brooklyn Park llegaron justo a tiempo para ver a Boelter dispararle a Mark Hortman a través de la puerta abierta de la casa, según la denuncia. Intercambiaron disparos con Boelter, quien se metió a la vivienda antes de escapar del lugar. Melissa Hortman fue encontrada muerta dentro, dijo la denuncia.

Las autoridades señalaron que Boelter se hacía pasar por policía, y supuestamente alteró un vehículo para que pareciera una patrulla policial.

Sin detalles sobre el motivo

Las autoridades no dieron un motivo para el crimen al anunciar la detención de Boelter.

En el vehículo policial falso que quedó en la escena del crimen se encontraron textos con una lista de aproximadamente 70 nombres, dijeron dos funcionarios que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir detalles de la investigación en curso. Los escritos y la lista de nombres incluían a destacados legisladores estatales y federales y líderes comunitarios, junto con defensores del derecho al aborto e información sobre instalaciones de salud, según los funcionarios.

Un funcionario de Minnesota dijo a AP que en la lista había legisladores que habían defendido abiertamente el derecho al aborto. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la investigación estaba en curso.

Boelter es un excargo político que sirvió en la misma junta de desarrollo de la fuerza laboral estatal que Hoffman, muestran los registros, aunque no estaba claro si o hasta qué punto se conocían.

Alrededor de las 6 de la mañana del sábado, Boelter envió mensajes de texto a amigos para disculparse por sus acciones, aunque no dijo lo que había hecho.

"Voy a estar fuera por un tiempo. Puede que muera pronto, así que solo quiero que sepan que los quiero y desearía que no hubiera sido así", escribió en mensajes vistos por AP.

Una escalada en la violencia política

Los ataques se produjeron en un momento en que líderes políticos en todo Estados Unidos han sido atacados, acosados e intimidados en medio de profundas divisiones políticas. Los legisladores dijeron que estaban consternados por los ataques, mientras los residentes de las Ciudades Gemelas lamentaban lo ocurrido.

"Esto no puede ser la norma. No puede ser la forma en que tratamos nuestras diferencias políticas", dijo Walz el domingo.

El domingo por la noche, la senadora estadounidense Amy Klobuchar compartió una declaración de Yvette Hoffman expresando su agradecimiento por la avalancha de apoyo público.

"John está pasando por muchas cirugías en este momento y está cada hora más cerca de estar fuera de peligro", dijo Yvette Hoffman en un mensaje de texto que Klobuchar publicó en las redes sociales. "Recibió 9 impactos de bala. Yo recibí 8 y ambos somos increíblemente afortunados de estar vivos. Estamos destrozados y devastados por la pérdida de Melissa y Mark".

Flores de colores brillantes y pequeñas banderas estadounidenses fueron colocadas el domingo sobre la piedra de mármol gris del Capitolio del estado de Minnesota junto con una foto de los Hortman. La gente escribió mensajes en pequeñas notas. Una de ellas decía: "Fuiste nuestra líder en los momentos más difíciles".

Pam Stein llegó con flores y se arrodilló junto al monumento improvisado. Muy emocionada, dijo que Hortman era una "gigante absoluta" y "la verdadera heroína no reconocida del gobierno de Minnesota".