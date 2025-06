Confusión por cambios en políticas migratorias

CHICAGO.- Para José Abel García, un inmigrante guatemalteco en el área de Los Ángeles, la promesa más reciente del presidente estadounidense Donald Trump de expandir las deportaciones en ciudades gobernadas por demócratas no representa gran diferencia.

El trabajador textil de 38 años dijo que el hecho de que Trump esté reforzando sus medidas en los bastiones demócratas mientras pausa los arrestos de inmigrantes en restaurantes, hoteles y granjas no exime a los trabajadores que simplemente intentan pagar el alquiler.

"Él sólo habla", afirmó García. "Las redadas siguen pasando y va a ser difícil que él cumpla con eso porque no está actuando solo".

En los últimos días, Trump ha prometido desviar las redadas migratorias de sitios gobernados por sus aliados políticos y dirigirlas hacia sus adversarios políticos, dándole prioridad a las deportaciones en Chicago, Los Ángeles, Nueva York y ciudades en "el núcleo del centro de poder demócrata". Al mismo tiempo, ha modificado un poco su estrategia y pausado los arrestos en industrias que dependen en gran medida de una fuerza laboral nacida en el extranjero.

García y otros inmigrantes dicen que, de cualquier manera, los temores siguen siendo altos en sus comunidades, mientras que expertos señalan que el repliegue del gobierno de Trump en efectuar redadas migratorias en sitios de trabajo es una lección que otros gobiernos aprendieron hace mucho tiempo. Mientras tanto, los demócratas y activistas insisten en que los movimientos de Trump son calculados y algo que ellos usarán como bandera de lucha.

LUCHA POLÍTICA QUE SE AGUDIZA

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha estado enfrascado en una disputa creciente con el gobierno de Trump, dijo que la motivación detrás del enfoque en las ciudades gobernadas por demócratas es clara.

"Incitar a la violencia y el caos en los estados azules (demócratas), tener una excusa para militarizar nuestras ciudades, satanizar a sus oponentes, seguir violando la ley y consolidar el poder", publicó Newsom el lunes en la red social X. "Es ilegal y no lo permitiremos".

Trump nuevamente se centró en Nueva York y Chicago el lunes mientras se refería a las manifestaciones en Los Ángeles contra las políticas de su gobierno, y agregó que muchas de "esas personas no eran de Los Ángeles, eran de California".

"Quiero enfocarme en las ciudades", declaró en la cumbre del Grupo de los Siete en Canadá.

El gobierno de Trump ha dicho que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aspirarían a efectuar al menos 3.000 arrestos diarios, en comparación con aproximadamente 650 al día durante los primeros meses del segundo mandato de Trump. El presidente y sus aliados ya han enfocado sus fuerzas contra las llamadas "jurisdicciones santuario" con arrestos transmitidos en vivo, demandas y convocando a alcaldes y gobernadores a testificar en el Capitolio.

INMIGRANTES Y ACTIVISTAS QUEDAN DESCONCERTADOS

Aún así, el enfoque de Trump confundió a muchos. "Por un lado, él se mantendrá alejado de ciertas industrias y al mismo tiempo redoblará (su iniciativa) en Chicago", observó Lawrence Benito, jefe de la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, un organismo activista en pro de los inmigrantes. "No estoy seguro de cómo reconciliar esos dos comentarios".

Dijo que el grupo continuaría ayudando a los inmigrantes a comprender sus derechos en caso de arrestos efectuados por el ICE.

La representante federal demócrata Delia Ramírez acusó a Trump de intentar silenciar a la disidencia.

En una extensa publicación en su sitio Truth Social sobre la represión en las ciudades gobernadas por demócratas, Trump dijo, sin presentar evidencia, que los demócratas estaban usando inmigrantes que viven en el país sin estatus legal para robar elecciones.