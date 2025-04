Negociaciones arancelarias entre EU y China

El Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró en un evento privado del banco JPMorgan Chase que el enfrentamiento con China sobre los aranceles es insostenible y que deberá ocurrir una "desescalada" en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

Sin embargo, aclaró, según reportes de Bloomberg y AP, que las conversaciones aún no habían iniciado formalmente para destrabar aranceles por 145% que EU le impuso a China, país que respondió con impuestos a la importación de productos estadounidenses de 125%.

"Sí, debo decir que China será un desafío en cuanto a las negociaciones. Ninguna de las partes cree que el statu quo es sostenible", afirmó Bessent, según una transcripción obtenida por AP.

La sola posibilidad planteada por Bessent animó a los mercados ayer y el índice bursátil S&P 500 subió 2.51%, mientras que el Dow Jones lo hizo en 2.66% y el Nasdaq en 2.71%.

En el mercado cambiario internacional, el dólar cotizó en 19.61 pesos, bajando unos 12 centavos.

Karoline Leavitt, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo por separado a periodistas que el Presidente Donald Trump le comentó: "Nos está yendo muy bien" respecto a un "potencial acuerdo comercial con China".

Leavitt añadió que la Administración Trump ha recibido 18 propuestas de otros países para acuerdos comerciales con EU, añadiendo que "todos los involucrados quieren que se logre un acuerdo comercial".

Ayer, previamente, el FMI había recortado su expectativa de crecimiento económico de EU para el 2025 de 2.7% a 1.8% y para 2026 de 2.1% a 1.7%, citando efectos negativos de la política arancelaria de Trump.

La Administración Trump se ha reunido para conversaciones con homólogos de Japón, India, Corea del Sur, la Unión Europea, Canadá y México, entre otros, pero no ha mostrado indicios públicos de que planea retirar sus aranceles.

Ya por la tarde, Trump afirmó que no planea despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, e insinuó que los aranceles a China podrían reducirse.

"Me gustaría verlo un poco más activo en cuanto a su idea de bajar las tasas de interés pero no, no tengo intención de despedirlo", declaró a la prensa en la Oficina Oval.

Los comentarios de Trump se produjeron luego de que arremetiera contra Powell en los últimos días, insinuando en redes sociales que debe reducir las tasas o marcharse.