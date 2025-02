Ordena Trump dejar de producir monedas de un centavo en EU

Durante décadas, funcionarios gubernamentales y economistas han estado hablando de poner fin a la producción del centavo y anoche el presidente Donald Trump ordenó al Tesoro que dejara de acuñar nuevos centavos, destacó CNBC.

"Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente nos cuestan más de 2 centavos. ¡Esto es un gran despilfarro!", escribió anoche Trump en una publicación en su sitio Truth Social.

"He dado instrucciones a mi Secretario del Tesoro de Estados Unidos para que deje de producir nuevos centavos".

El ataque de Trump al centavo se produjo después de que DOGE de Elon Musk ya había apuntado a la moneda para su eliminación.

Entre todas las batallas polémicas en las que se encuentran la administración Trump y Musk sobre el gasto gubernamental, esta es una que parece desconcertar a la mayoría de los economistas y otras personas en el ecosistema monetario.

Según la Reserva Federal, hay 114 mil millones de centavos en circulación, o 1.14 mil millones de dólares, equivalente al 0.006 por ciento del dinero en circulación.

La producción de centavos cuesta 192 millones de dólares al año, aproximadamente el 4 por ciento del presupuesto operativo de la Casa de la Moneda, pero solo el 0.00003 por ciento del presupuesto federal de Estados Unidos. Este gasto hace que el centavo sea prescindible, según los economistas.

David Gulley, profesor de economía de la Universidad de Bentley, dijo que el costo estimado de fabricación de un centavo, de alrededor de tres centavos, es una carga económica, "debido a que millones desaparecen bajo los cojines de los sofás cada año, la Casa de la Moneda de Estados Unidos debe producir un flujo constante de reemplazos.

"Los precios tendrían que redondearse a los cinco centavos más cercanos para permitir los pagos en efectivo y el cambio correcto recibido de vuelta; ese sería el fin de los menús combinados de comida rápida de 6.99 dólares", señaló Gulley, y agregó que no está claro si las empresas tenderían a redondear hacia arriba o hacia abajo.

"Las empresas podrían redondear hacia arriba con más frecuencia que hacia abajo, lo que llevaría a un ligero efecto inflacionario", dijo David Smith, profesor de economía en la Escuela de Negocios Graziadio de la Universidad Pepperdine. Pero agregó que los estudios han demostrado que redondear los precios al nickel más cercano no lleva a una inflación significativa.

En Canadá, que eliminó el centavo en 2013, las transacciones en efectivo se redondearon a los cinco centavos más cercanos, en función del monto total de la transacción, no de cada artículo individual.

En la medida en que el redondeo hacia arriba se produce con más frecuencia que hacia abajo, los consumidores de efectivo estarían pagando el precio de la eficiencia de costos que Trump y Musk buscan, dijo Ajay Patel, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios de la Universidad Wake Forest.

Patel destacó que eliminar el centavo solo eliminaría el centavo en sí, no necesariamente algo que cuesta 5.16 dólares. "Cualquier persona que emita un cheque o use una tarjeta de débito o crédito podría recibir el monto correcto pagado ya que no hay efectivo real cambiando de manos, y los centavos no tendrían que ser pagados por el comprador o devueltos por el vendedor", dijo.

Señaló que el presidente Trump solo ordenó el cese de la acuñación de nuevos centavos, no su eliminación del sistema monetario. De modo que la gente puede seguir usando centavos hasta que sean reabsorbidos lentamente por el sistema bancario y finalmente se fundan para reciclar su zinc y cobre.