Miles Taylor pide investigación tras orden de Trump

WASHINGTON

Un exfuncionario de Seguridad Nacional durante la primera administración del presidente Donald Trump, quien escribió un artículo de opinión anónimo muy crítico con el presidente, está pidiendo a los organismos de control gubernamentales independientes que investiguen después de que Trump ordenara al departamento que investigara su servicio gubernamental.

Miles Taylor, quien fue jefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional, advirtió en una entrevista con The Associated Press sobre las amplias implicaciones del memorando de Trump del 9 de abril, "Abordando los Riesgos Asociados con un Filtrador Egregio y Difusor de Falsedades", en lo que respecta a suprimir las críticas al presidente. Ese memorando acusó a Taylor de inventar historias para vender su libro y ordenó a la secretaria de Seguridad Nacional y a otras agencias gubernamentales que investigaran a Taylor y le retiraran cualquier autorización de seguridad.

Taylor envió una carta por correo electrónico a los inspectores generales de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional el martes.

El mismo día de abril en que Trump también ordenó una investigación sobre Chris Krebs, un ex alto funcionario de ciberseguridad, los dos memorandos ilustraron cómo Trump ha buscado usar los poderes de la presidencia contra sus adversarios. Hablando con la AP, Taylor declaró que la orden en su contra establece un "precedente aterrador" y por eso decidió pedir a los inspectores generales que investiguen.

“No cometí ningún delito, y eso es lo extraordinario de esto. No puedo pensar en ningún caso en el que alguien sepa que está siendo investigado pero no tenga absolutamente ninguna idea de qué delito supuestamente cometió. Y es porque no cometií ninguno”, expresó Taylor. Lo llamó un “precedente realmente, realmente, realmente aterrador que se ha establecido, que el presidente de Estados Unidos ahora puede firmar una orden investigando a cualquier ciudadano privado que quiera, cualquier crítico, cualquier enemigo, cualquiera".

Trump ha apuntado a adversarios desde que asumió el cargo

Desde que asumió el cargo nuevamente en enero, Trump ha retirado autorizaciones de seguridad a varios de sus oponentes. Pero la orden de Trump de investigar a Taylor, así como a Krebs, marcó una escalada de su campaña de represalias en su segundo mandato.

Trump despidió a Krebs, quien dirigía la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, en noviembre de 2020 después de que Krebs disputara las afirmaciones infundadas de fraude electoral del presidente republicano y avalara la integridad de las elecciones de 2020, que Trump perdió ante el demócrata Joe Biden.

Taylor dejó la primera administración de Trump en 2019. En el artículo de opinión anónimo publicado en el New York Times en 2018, se describió como parte de una "resistencia" secreta para contrarrestar los "impulsos equivocados" de Trump. La publicación del artículo de opinión desató una investigación de filtraciones en la primera Casa Blanca de Trump.

Taylor luego publicó un libro con el mismo nombre que el artículo de opinión y luego otro libro bajo su propio nombre llamado "Blowback", que advertía sobre el regreso de Trump al poder.

Después de firmar el memorando el 9 de abril, Trump indicó que Taylor probablemente era “culpable de traición”.

La carta del abogado de Taylor a los inspectores generales califica las acciones de Trump como “sin precedentes en la historia estadounidense”.

“El memorando no identifica ninguna irregularidad específica. Más bien, apunta flagrantemente al señor Taylor por una sola razón: se atrevió a criticar al presidente”, dice la carta.

El abogado de Taylor, Abbe Lowell, denunció que la solicitud a los inspectores generales es un intento de “hacer que la administración haga lo correcto”. Agregó que, dependiendo del resultado de su queja, explorarán otras opciones, incluida una posible demanda. Lowell, un veterano abogado de Washington, anunció a principios de este año que estaba abriendo su propia práctica legal y representaría a los objetivos de las represalias de Trump.

Se alega violación de los derechos de la Primera Enmienda

En la carta, Lowell insta a los inspectores generales a hacer su trabajo de “abordar y prevenir abusos de poder”.

La carta dice que el memorando de Trump del 9 de abril parece violar los derechos de la Primera Enmienda de Taylor al ir tras él por su crítica al presidente, calificándolo como una “definición clásica de represalia política y enjuiciamiento vengativo”. Y, según la carta, el memorando de Trump también parece violar los derechos de debido proceso de la Quinta Enmienda de Taylor.

La carta destaca el servicio “honorable y ejemplar” de Taylor, incluyendo recibir la Medalla de Servicio Distinguido al dejar el departamento, y detalla el impacto que el memorando del 9 de abril ha tenido en la vida personal de Taylor. Su familia ha sido amenazada y acosada, y excolegas perdieron sus trabajos gubernamentales debido a su conexión con él, según la carta.

Taylor afirmó a la AP que desde la orden, ha habido una “implosión en nuestras vidas”. Relató que comenzó un fondo para pagar los honorarios legales, ha tenido que alejarse del trabajo y su esposa ha vuelto a trabajar para ayudar a pagar las facturas de la familia. La ubicación de su hogar ha sido publicada en internet.

Taylor manifestó que al presentar estas quejas ante los inspectores generales, anticipa que la presión sobre él y su familia aumentará. Dijo que pasaron las últimas semanas debatiendo qué hacer después del memorando del nueve de abril y decidieron luchar.

“La alternativa es quedarse en silencio, acobardarse y capitular y enviar el mensaje de que no hay consecuencias para este presidente y esta administración en abusar de sus poderes de maneras que mi equipo legal cree y muchos académicos legales me dicen que son inconstitucionales e ilegales”, manifestó Taylor.