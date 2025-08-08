Noticias

Firma Trump orden para que militares ataquen cárteles.- NYT

El periódico New York Times reportó que Donald Trump firmó "en secreto" una orden que proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar
  • Por: Agencia Reforma
  • 08 / Agosto / 2025 - 10:19 a.m.
El periódico New York Times reportó que Donald Trump firmó "en secreto" una orden que proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles.

De acuerdo con NYT, la orden permite al Pentágono comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga tras ser considerados como organizaciones terroristas.

