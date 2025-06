LOS ÁNGELES, California.- Trump dice que habrá "un orden público muy fuerte"

En una directriz emitida el sábado, el presidente Donald Trump invocó una disposición jurídica que le permite desplegar a miembros del servicio federal cuando se presenta "una rebelión o peligro de una rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos".

Indicó que había autorizado el despliegue de 2.000 integrantes de la Guardia Nacional.

Mientras se preparaba el domingo para abordar el Air Force One en Morristown, Nueva Jersey, Trump les dijo a los periodistas que había "personas violentas" en Los Ángeles "y no se saldrán con la suya".

Al mandatario se le preguntó si planea enviar soldados federales a Los Ángeles, y respondió: "Vamos a tener soldados en todas partes. No vamos a permitir que esto le suceda a nuestro país. No vamos a permitir que nuestro país sea desgarrado como lo fue bajo (el gobierno del presidente Joe) Biden". No dio más detalles.

Trump indicó también que los funcionarios de California que obstaculicen las deportaciones podrían enfrentar cargos. Una jueza de Wisconsin fue arrestada el mes pasado después de ser acusada de que ayudó a un hombre a evadir a las autoridades de inmigración.

"Si los funcionarios se interponen en el camino de los agentes policiales, sí, enfrentarán cargos", advirtió el presidente.

Newsom le llamó a Trump el viernes por la noche y hablaron durante unos 40 minutos, según la oficina del gobernador. No estaba claro si conversaron el sábado o el domingo.

Hubo cierta confusión en torno al momento exacto de la llegada de los efectivos. Poco antes de la medianoche, hora local, Trump felicitó a la Guardia Nacional por su "buen trabajo". Pero menos de una hora después, la alcaldesa Bass indicó que los soldados aún no habían arribado.

Secretario de Defensa amenaza con emplazar a infantes de Marina "si la violencia continúa"

En un comunicado divulgado el domingo, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a los políticos y manifestantes de California de "defender a los atroces criminales extranjeros ilegales a expensas de la seguridad de los estadounidenses".

"En lugar de causar disturbios, deberían agradecer todos los días a los agentes del ICE, que se levantan por la mañana y hacen más seguras a nuestras comunidades", agregó McLaughlin, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus iniciales en inglés.

El despliegue incluyó a miembros del 79º Equipo de Combate de la Brigada de Infantería de la Guardia Nacional de California, según una publicación en redes sociales del Departamento de Defensa.

En una señal del enfoque enérgico del gobierno, el secretario de Defensa Pete Hegseth también amenazó con desplegar a los infantes de Marina en servicio activo "si la violencia continúa" en la región.

Alrededor de 500 miembros del cuerpo de infantes de Marina estacionados en Twentynine Palms, a unos 200 kilómetros (125 millas) al este de Los Ángeles, se encontraban el domingo en un "estado de preparación para despliegue", según el Mando Norte de Estados Unidos.

El senador Bernie Sanders señaló que la orden de Trump refleja a "un presidente que conduce rápidamente a este país hacia el autoritarismo" y "usurpa los poderes del Congreso federal".

La exvicepresidenta Kamala Harris, quien vive en Los Ángeles, afirmó que los arrestos de inmigración y el despliegue de la Guardia Nacional son parte de una "agenda cruel y calculada para sembrar pánico y división".

Añadió que apoya a aquellos "que se levantan para proteger nuestros derechos y libertades fundamentales".

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson —firme aliado de Trump—, respaldó la medida del presidente, insistiendo en las críticas de los republicanos contra los demócratas de California.

"Gavin Newsom ha demostrado una incapacidad o falta de voluntad para hacer lo que es necesario, por lo que el presidente intervino", expresó Johnson.

Un manifestante salta desde un taxi Waymo en llamas cerca del centro de detención metropolitano.