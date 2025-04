Fallecen en choque dos soldados de EU

Santa Teresa, Nuevo México.- Dos miembros del servicio militar murieron y un tercero resultó gravemente herido la mañana del martes en un accidente vehicular ocurrido en Santa Teresa, Nuevo México, mientras participaban en un operativo de vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México.

De acuerdo con el Comando Norte de Estados Unidos (U.S. Northern Command), los tres soldados estaban desplegados como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur (Joint Task Force-Southern Border), un operativo militar activado en marzo para reforzar la seguridad fronteriza y coordinar tácticamente los esfuerzos del Departamento de Defensa.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:50 a.m., hora local. Las autoridades militares confirmaron el fallecimiento de dos de tres soldados, mientras que el tercero permanece hospitalizado en estado crítico. Los nombres de los fallecidos no han sido dados a conocer, ya que aún no se ha notificado a sus familias.

Las causas del accidente aún se investigan. Las autoridades no han precisado si hubo otros vehículos involucrados o si las condiciones del camino influyeron en el percance.

El representante federal por Nuevo México, el demócrata Gabe Vásquez, expresó sus condolencias a través de un comunicado:

"Me entristece profundamente la trágica pérdida de dos miembros del servicio cerca de Santa Teresa. Mis pensamientos están con sus familias, seres queridos y compañeros en este momento tan difícil. Con los recientes despliegues y la nueva misión en la frontera sur, debemos revisar completamente las circunstancias de este incidente. Les debemos—y a todos los que sirven—asegurar que su seguridad nunca se vea comprometida".