Sostienen encuentro legisladores de Texas y Tamaulipas en Capitolio

Líderes de las cámaras legislativas locales de Tamaulipas y Texas sostuvieron un encuentro de intercambio, del que derivaron acuerdos de colaboración y reconocimiento, en los objetivos comunes a favor de sus respectivos pueblos.

Tras la reunión celebrada en el Capitolio de la capital texana, Austin, el diputado Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso tamaulipeco, la calificó de satisfactoria y productiva.

Humberto Prieto Herrera destacó que los legisladores texanos y su líder, The Speaker of the House Dustin Burrows, se mostraron muy interesados en las acciones desplegadas por Tamaulipas en beneficio de los tamaulipecos y a favor de sus visitantes.

"Hablamos de las obras de infraestructura desarrolladas por el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, de sus planes y programas, de cómo ha mejorado la seguridad, abatiendo la incidencia de los delitos de alto impacto y garantizando el tránsito en carreteras, como se reflejó en los recientes periodos vacacionales en que se incrementaron los visitantes sin que se dieran incidentes mayores".

El crecimiento en la seguridad, la ampliación de los puentes internacionales, el nuevo Puerto del Norte, la radicación de la sede nacional de aduanas en Nuevo Laredo y la amplia oferta turística, entre otros temas, sobresalen en la agenda regional y binacional, puntualizó Prieto Herrera.

Agradeció las atenciones de su homólogo de Texas, así como de sus compañeros Congresistas Sergio Muñoz, Richard Peña, Eddie Morales, Armando Martínez y Ryan Guillen, con quienes tuvo oportunidad de explorar temas de la agenda común, para potenciar el trabajo a favor de sus respectivos representados y de ambos estados.

La invitación quedó en la mesa, para que en fecha próxima, legisladores de Texas visiten Tamaulipas y el Palacio Legislativo Local en Victoria, buscando puntos de encuentro y formas de trabajar, impulsando la agenda común de ambas entidades.

PARTICIPAN EN REUNIÓN

Legisladores por Texas

Dustin BurrowsSergio Muñoz

Richard Peña

Eddie Morales

Armando Martínez

Ryan Guillen

