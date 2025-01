Entra en vigencia peaje para entrar a Manhattan

Por: Agencia AP

Enero 06, 2025 -

Nueva York, EU.- Comenzó el domingo el nuevo peaje para conductores que ingresan al centro de Manhattan, lo que significa que muchas personas pagarán 9 dólares para acceder a la parte más concurrida de la Gran Manzana durante las horas pico.

El peaje, conocido como tarifa por congestión, tiene como objetivo reducir los atascos de tráfico en la ciudad densamente poblada, al mismo tiempo que recauda dinero para ayudar a reparar su deteriorada infraestructura de transporte público.

Los conductores de la mayoría de los automóviles de pasajeros pagarán 9 dólares para entrar a Manhattan al sur de Central Park entre las 5 a.m. y las 9 p.m. de lunes a viernes, y los fines de semana entre las 9 a.m. y las 9 p.m. Durante las horas no pico, el peaje será de 2,25 dólares para la mayoría de los vehículos.

Después de años de estudios, retrasos y un último intento de Nueva Jersey por detener el peaje, el programa se lanzó sin mayores contratiempos el domingo temprano. Sin embargo, los funcionarios de tránsito advirtieron que el esquema, el primero en la nación, podría requerir ajustes y probablemente no recibiría su primera prueba real hasta la semana laboral.

"Este es un sistema de peaje que nunca se ha probado antes en términos de complejidad", dijo Janno Lieber, presidente y CEO de la Autoridad Metropolitana de Transporte, en una conferencia de prensa celebrada en la Terminal Grand Central el domingo. "No esperamos que los neoyorquinos cambien su comportamiento de la noche a la mañana. Todos tendrán que adaptarse a esto".

La tarifa, que varía para motociclistas, conductores de camiones y viajes por aplicaciones, será cobrada por sistemas electrónicos en más de 100 sitios de detección ahora dispersos por la mitad inferior de Manhattan.

Esto se suma a los peajes que los conductores pagan por cruzar varios puentes y túneles para llegar a la ciudad en primer lugar, aunque habrá un crédito de hasta 3 dólares para aquellos que ya hayan pagado para entrar a Manhattan a través de ciertos túneles durante las horas pico.

El domingo por la mañana, horas después de que el peaje entrara en vigor, el tráfico se movía rápidamente a lo largo del borde norte de la zona de congestión en la calle 60 y la Segunda Avenida. Muchos conductores parecían no estar al tanto de que las cámaras recién activadas, ubicadas en el brazo de un pórtico de acero sobre la calle, pronto enviarían un nuevo cargo a sus pases E-Z.

"¿Estás bromeando?" dijo Chris Smith, un agente inmobiliario de Somerville, Nueva Jersey, mientras conducía debajo de las cámaras. "¿De quién fue esta idea? ¿Kathy Hochul? Deberían arrestarla por ignorante".

Algunos residentes locales y usuarios del transporte, mientras tanto, dijeron que tenían la esperanza de que el programa disminuyera los embotellamientos y los frecuentes bocinazos en sus vecindarios, al tiempo que ayudaría a modernizar el sistema de metro.

"Creo que la idea sería buena para tratar de minimizar la cantidad de tráfico y promover que la gente use el transporte público", dijo Phil Bauer, un cirujano que vive en el centro de Manhattan, describiendo el constante ruido del tráfico en su vecindario como "bastante brutal".

El presidente electo Donald Trump, un republicano, ha prometido eliminar el programa cuando asuma el cargo, pero no está claro si lo hará. El plan se estancó durante su primer mandato mientras se realizaba una revisión ambiental federal.

En noviembre, Trump, cuya Torre Trump está en la zona de peaje, dijo que la tarifa "pondrá a la ciudad de Nueva York en desventaja frente a ciudades y estados competidores, y las empresas huirán".