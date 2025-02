Investigadores buscan pistas del letal choque: Estudian conducta de piloto militar

ARLINGTON, Virginia.- Embarcaciones de la policía regresaron al río Potomac el viernes, escaneando lentamente la orilla bajo cielos lluviosos, mientras los investigadores buscaban pistas sobre el choque en el aire que mató a 67 personas y planteó preguntas sobre la seguridad del tráfico aéreo alrededor de la capital de la nación.

Nadie sobrevivió a la colisión del miércoles por la noche entre el avión comercial y un helicóptero del Ejército. Más de 40 cadáveres han sido recuperados del río, al tiempo que continúa el enorme esfuerzo de recuperación, informaron funcionarios policiales a The Associated Press el viernes. Los funcionarios no estaban autorizados para discutir detalles de la investigación y hablaron bajo condición de anonimato.

Los funcionarios también restringieron considerablemente el tráfico de helicópteros en las inmediaciones del aeropuerto, dijo un funcionario, horas después de que el presidente Donald Trump afirmara en una publicación en redes sociales que el Black Hawk del Ejército volaba más alto de lo permitido.

Los aviones continuaron despegando y aterrizando en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, con las operaciones del aeropuerto volviendo gradualmente a la normalidad después de una serie de vuelos cancelados y retrasados tras el accidente.

Los investigadores ya han recuperado la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo del avión de American Airlines que colisionó con un helicóptero del Ejército cuando el avión aterrizaba el miércoles por la noche en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan junto a Washington, D.C. Las autoridades examinan una serie de factores en lo que la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Jennifer Homendy, ha llamado un "evento de todos a bordo".

Los investigadores están estudiando el comportamiento del piloto militar y del control de tráfico aéreo, después de que el helicóptero se interpusiera aparentemente en la trayectoria del avión. Las investigaciones sobre accidentes aéreos suelen durar entre 12 y 18 meses, y los investigadores dijeron a la prensa el jueves que no especularían sobre la causa.

Las autoridades todavía buscan la grabadora de caja negra del helicóptero, indicó el viernes el secretario de Defensa Pete Hegseth en el canal Fox News. Otros factores en el accidente, incluyendo la altitud del helicóptero y si la tripulación estaba usando sus gafas de visión nocturna, todavía están bajo investigación, afirmó.

Aunque ya se había restringido algo del espacio aéreo tras el accidente, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) decidió prohibir indefinidamente a la mayoría de los helicópteros usar las rutas bajas que corren bajo o paralelas a las trayectorias de vuelo del aeropuerto, dijo un funcionario a la AP el viernes. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto.

"Es necesario entrenar cómo se combate, es necesario ensayar en maneras que reflejen un escenario del mundo real", afirmó Hegseth. Subrayó que sigue siendo deber del Pentágono también mitigar riesgos cuando se realiza dicho entrenamiento.

El avión llevaba 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, y tres soldados iban a bordo del helicóptero.

Las autoridades señalaron que las condiciones de vuelo eran claras cuando el jet llegó desde Wichita, Kansas, llevando, entre otros, a un grupo de nueve estudiantes y padres de escuelas del condado de Fairfax, Virginia; un grupo de jóvenes patinadores de figura de élite, sus padres y entrenadores, y un grupo de cazadores.

Los detalles han ido surgiendo sobre otros que murieron en el accidente, incluyendo a Danasia Elder, una azafata en el vuelo de American Airlines, informó WSOC-TV en Charlotte, Carolina del Norte.

Los restos del accidente han derivado kilómetros (millas) río abajo.

Dean Naujoks, quien patrulla rutinariamente el Potomac para el grupo ambiental Waterkeeper Alliance, el jueves encontró restos flotantes que habían sido empujados por el viento y la corriente hacia un par de calas poco profundas a lo largo de la orilla de Maryland.

Los restos incluían páginas de un manual de vuelo, parte de la pared de la cabina del avión, un suéter de mujer, docenas de paquetes de azúcar con el logo de American Airlines y lo que parecía ser el cojín del asiento de un piloto. Naujoks, quien tenía permiso de las autoridades para llevar su lancha motorizada al Puente Conmemorativo Woodrow Wilson, a unos 3 kilómetros (unas 2 millas) río abajo del lugar del accidente, entregó los artículos al FBI.

Un controlador de tráfico aéreo era el responsable de coordinar el tráfico de helicópteros y los aviones que llegaban y partían cuando ocurrió la colisión, según un informe de la FAA que fue obtenido por The Associated Press. Esas tareas a menudo se dividen entre dos personas, pero el aeropuerto típicamente combina los roles a las 9:30 de la noche, una vez que el tráfico comienza a disminuir. El miércoles, el supervisor de la torre ordenó que se combinaran antes.

"La configuración de la posición no era normal para la hora del día y el volumen de tráfico", se lee en el informe.

Una persona familiarizada con el asunto, sin embargo, dijo que el personal de la torre esa noche estaba a un nivel normal. Las posiciones se combinan regularmente cuando los controladores necesitan alejarse de la consola para descansos, durante cambios de turno o cuando el tráfico aéreo es lento, explicó la persona, que habló bajo condición de anonimato para discutir procedimientos internos.

LA FALTA DE CONTROLADOES

La FAA ha lidiado durante mucho tiempo con una escasez de controladores de tráfico aéreo.

Jonathan Koziol, jefe de personal de aviación del Ejército, afirmó que la tripulación del helicóptero, un Black Hawk, era "muy experimentada" y familiarizada con el vuelo congestionado que ocurre diariamente alrededor de la ciudad.

La altitud máxima permitida para el helicóptero en ese momento era de unos 60 metros (200 pies), dijo Koziol. De momento se desconoce si había excedido ese límite, pero Hegseth dijo que la altitud parecía ser un factor en la colisión.

El presidente Donald Trump afirmó en una publicación del viernes por la mañana, en su plataforma Truth Social, que el helicóptero "volaba demasiado alto" en el momento del choque.

"Estaba muy por encima del límite de 60 metros (200 pies). Eso no es realmente demasiado complicado de entender, ¿verdad?", dijo Trump.