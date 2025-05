Incitaría ex jefe del FBI a la violencia

WASHINGTON, DC

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó el jueves que las fuerzas del orden público federales están investigando una publicación en redes sociales realizada por el exdirector del FBI, James Comey, que ella y otros republicanos, sugieren, es un llamado a la violencia contra el presidente Donald Trump.

En una publicación de Instagram, Comey escribió "formación de conchas genial en mi caminata por la playa" bajo una foto de conchas que parecían formar las cifras "86 47".

Numerosos funcionarios del gobierno de Trump, incluida Noem, dijeron que Comey estaba abogando por el asesinato de Trump, el 47º presidente. "El DHS y el Servicio Secreto están investigando esta amenaza y responderán adecuadamente", escribió Noem, utilizando las siglas en inglés del Departamento de Seguridad Nacional.

Merriam-Webster, el diccionario utilizado por The Associated Press, dice que 86 es una jerga que significa "echar", "deshacerse de" o "negar el servicio a". Señala: "Entre los sentidos más recientes adoptados está una extensión lógica de los anteriores, con el significado de ´matar´. No incluimos este sentido, debido a su relativa novedad y escasez de uso".

La publicación ha sido eliminada desde entonces. Posteriormente, Comey escribió: "Publiqué anteriormente una foto de algunas conchas que vi hoy en una caminata por la playa, que asumí eran un mensaje político. No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia".

"Nunca se me ocurrió", añadió Comey, "pero me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que eliminé la publicación".

La publicación original de Comey provocó indignación entre los usuarios conservadores en las redes sociales, y Donald Trump Jr. acusó a Comey de llamar al asesinato de su padre.

El actual director del FBI, Kash Patel, dijo que estaba al tanto de la publicación y estaba consultando con el Servicio Secreto y su director.

James Blair, subjefe de personal de la Casa Blanca para asuntos legislativos, políticos y públicos, señaló que la publicación llegó en un momento delicado dado que Trump está viajando por el Oriente Medio.